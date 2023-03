Seis meses após ampliação do horário, farmácia registra 30 mil atendimentos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins (CSII) completou em março seis meses oferecendo acompanhamento farmacêutico em horário estendido, registrando 30,6 mil atendimentos no período. O espaço, localizado na avenida Paulo Portela, 205, no bairro Jardim Paulista, atende gratuitamente de segunda-feira a sábado (exceto feriados), das 7 às 19 horas, mediante apresentação de um documento de identidade com foto, Cartão SUS, comprovante de residência de Suzano e receita médica válida.

Em termos mensais, desde a extensão do horário, a unidade soma uma média de 5,1 mil atendimentos, por volta de 400 a mais em relação a agosto de 2022, último mês antes da ampliação do funcionamento, quando foram registrados cerca de 4,7 mil acompanhamentos. Os dados revelam um acréscimo de 8,5% na quantidade total de registros feitos a cada 30 dias.

O modelo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde oportuniza atendimentos mais próximos e humanizados aos cidadãos, tornando possível a redistribuição do público em horários antes inviáveis para a retirada de medicamentos. Isso afeta positivamente o trabalho de acompanhamento no CSII e em outras unidades que, por sua vez, também apresentam índices elevados de receitas emitidas.

Uma das farmacêuticas da unidade, Nicole Lage dos Reis Moraes, explicou que a medida se mostrou essencial, visto que mais pessoas vêm tendo um acesso personalizado ao serviço. “O CSII elevou a quantidade de atendimentos diários e mensais, tanto dos registrados em sistema, que compreendem a apresentação de receita e a entrega dos fármacos, até aqueles que são mais orientativos, em especial para gestantes, idosos e outros públicos que, por vezes, vêm à unidade médica com suas demandas parcialmente solucionadas”, comentou.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou que um dos principais benefícios da medida se mostra no trabalho em conjunto entre as unidades de saúde municipais, como nos atendimentos feitos pelas equipes do Pronto-Socorro Municipal (PS).

“Em certos casos, um paciente precisa de um determinado remédio, como um antibiótico, que poderia ser encontrado na farmácia do CSII, mas dependendo do horário, este suporte não era possível. Mas agora, com a ampliação, pudemos conferir mais agilidade aos tratamentos no PS e, automaticamente, a toda a população”, concluiu. O CSII não é a única unidade que dispõe de uma farmácia para distribuição de medicações controladas, ou seja, que são voltadas para demandas específicas, como atendimentos psiquiátricos e dores de alta intensidade.

As Unidades de Saúde da Família (USFs) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista (rua Santo Antônio, 325), e Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim (rua Professor Jeremia, 456) oferecem o atendimento, assim como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Professor João Olímpio Neto, no Parque Residencial Casa Branca (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837), e a de Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137).