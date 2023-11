Seis postos de saúde abrem neste sábado para reforçar a campanha ‘Novembro Azul’

Além da coleta para exame de PSA, entre 8 horas e meio-dia, unidades também vão proporcionar consultas, realização de exames e aplicação de vacinas

Para reforçar a campanha “Novembro Azul”, em alusão aos cuidados contra o câncer de próstata, a Secretaria de Saúde de Suzano promoverá atendimentos relacionados à prevenção da doença em seis unidades da rede municipal neste sábado (25), onde serão promovidas coletas para Antígeno Prostático Específico (PSA) entre 8 horas e meio-dia, e outros serviços de 8 às 15 horas. Nesse dia, também haverá agendamento para realização de 200 exames de ultrassonografia (USG), das 8 às 16 horas, no centro móvel de diagnóstico por imagem situado no Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

Os postos que ficarão abertos de forma especial nesta data são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) José Mariano Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembléia de Deus, 479); Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137); e Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta (rua Presbítero de Oliveira, 35); assim como as Unidades de Saúde da Família (USFs) Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis (rua Leonor Edmee de Castro, 205); Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo (rua Mário Bochetti, 680); e Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim (rua Professor Geremia, 456 - Vila Urupês).

Além da coleta de PSA, haverá também palestra sobre a prevenção ao câncer de próstata, procedimentos agendados que incluem consulta clínica, consulta para hipertensos e diabéticos e coleta de exame papanicolau. As unidades ainda vão oferecer controle de pressão arterial e de glicemia, testes rápidos para sífilis e HIV e reforço da imunização para todas as idades visando à atualização da caderneta. Com relação às vacinas, ainda será disponibilizado um posto volante na estrada Santa Mônica, na altura do Jardim Suzanápolis, entre 9 e 14 horas, para ofertar os imunizantes que compõem o calendário nacional.

A Secretaria Municipal de Saúde já havia promovido ações especiais relativas à campanha “Novembro Azul” no último sábado (11/11) quando 1.185 procedimentos foram realizados nas USFs Jardim Europa; Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; e Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima. Também foram proporcionados atendimentos relacionados à auriculoterapia e avaliações odontológicas.

O secretário Pedro Ishi frisou que as atividades especiais são voltadas para que a população possa cuidar da saúde nos finais de semana. “Já havíamos oferecido os atendimentos e agora teremos essa nova ação no dia 25. É uma grande variedade de serviços referentes à campanha ‘Novembro Azul’ e a outros cuidados necessários para aqueles que não possuem tempo hábil durante a semana para se proteger contra doenças e promover a melhora na qualidade de vida”, destacou Ishi.