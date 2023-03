Seis praças de Suzano com academias ao ar livre recebem manutenção

Os trabalhos foram iniciados na segunda-feira (27/02) e os agentes municipais realizaram ações de varrição, capinação, roçagem, coleta de materiais descartados irregularmente, pintura de guias e manutenção dos aparelhos caso apresentem algum tipo de defeito em seu funcionamento. Também foram efetuadas ações nas ruas dos bairros Vila Figueira e Jardim Imperador. A previsão é de que um novo cronograma de atendimento seja desenvolvido neste mês.

As estruturas das academias ao ar livre contam com uma série de equipamentos de fácil uso, em bom estado e seguros para prática de musculação e exercícios físicos diversos. As instalações estão espalhadas em vários pontos da cidade e podem ser usadas por pessoas de diversas faixas etárias, incluindo idosos, e reforçam o acesso da população a opções de lazer e de meios para criar uma rotina saudável em espaços próximos de seus lares.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, esses equipamentos devem ser devidamente preservados para que estejam sempre à disposição da população. “Tão importante quanto oferecer este serviço é mantê-lo funcionando adequadamente. Para isso, promovemos estes trabalhos de limpeza e manutenção de modo que os munícipes tenham sempre a oportunidade de cuidar de sua saúde física e mental, mas também contamos com o apoio da população para manter os equipamentos em dia”, destacou o chefe da pasta. Vale destacar que os trabalhos de zeladoria são realizados diariamente na avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, e no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte.

Além dos serviços de zeladoria executados em academias ao ar livre, a secretaria ainda realiza este trabalho pelas ruas aos finais de semana com o objetivo de beneficiar todos os bairros para complementar atividades rotineiras promovidas ao longo da semana. Os moradores que desejarem fazer a solicitação para receber os atendimentos precisam entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Município por meio do telefone 0800-774-2007.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, finalizou na última quinta-feira (02/03) os serviços de zeladoria em seis praças com academias ao ar livre. Os trabalhos foram executados nas praças São Judas Tadeu (Parque Buenos Aires), Igesca (Vila Fátima), Caulim (distrito de Palmeiras), Duchen (Chácara Recreio Internacional), Gilberto Corrêa, (Parque Maria Helena) e na Praça do Jardim Maitê, localizada na rua Almira Rodrigues da Costa.