Seis turmas do Time do Emprego têm início em Suzano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, com apoio do governo do Estado, deu início nesta semana a seis novas turmas do Time do Emprego na cidade. Ao todo, 180 pessoas estão sendo capacitadas em aulas ofertadas nas regiões norte, sul e na área central. A previsão é de que os alunos concluam a formação em agosto de 2018, mês em que serão abertas mais quatro turmas.

Com o objetivo de auxiliar na inserção ou retorno ao mercado de trabalho, o curso está sendo promovido no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul; na Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, no Cidade Miguel Badra; na sede da entidade Nossa Senhora do Guadalupe, localizada no bairro Meu Sossego; no Centro Cultural Professor Luiz Antônio da Silva, no Recanto Feliz, distrito de Palmeiras; no Centro Cultural Monteiro Lobato, no Jardim Colorado; e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Casa Branca.

Segundo o diretor do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano e facilitador do programa Time do Emprego, Wilson Alves Francisco, as vagas das seis novas turmas foram preenchidas durante o projeto PAT Itinerante, realizado em maio. “No mês passado, percorremos vários bairros da cidade a fim de oferecer atendimento e ofertar diferentes tipos de serviço de forma descentralizada. Com isso, nós também acolhemos inscrições para o Time do Emprego e, nesta semana, demos início às capacitações”, detalhou.

Francisco afirmou ainda que em agosto Suzano atingirá a meta estipulada pelo Estado, que é o de capacitar oito turmas na cidade ao longo do ano. “Já formamos duas turmas neste ano e com os seis novos grupos, atingiremos nossa meta. Contudo, o prefeito Rodrigo Ashiuchi solicitou a ampliação no atendimento e que ultrapassemos o número de turmas formadas em 2017, que chegou a 11. Então, neste ano, vamos contar com pelo menos 12 turmas e cerca de 360 suzanenses formados”, explicou.

Em 2017, o Time do Emprego contou com mais de 300 participantes, resultando em 73 inserções no mercado de trabalho, o que garantiu a Suzano, ao lado de Itaquaquecetuba, o primeiro lugar no Alto Tietê entre as cidades que aplicam o programa e a sexta colocação no Estado de São Paulo, entre os mais de 400 municípios que contam com o programa, fato que rendeu à cidade uma placa de homenagem concedida pela Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o Time do Emprego é muito importante para a formação de jovens, em busca do primeiro emprego, e de grupos de desempregados, que querem uma reinserção do mercado de trabalho.

“Vimos a necessidade de estender esse programa aos bairros, pois muitas pessoas não têm condições para arcar com custos de passagem para o centro. Então, fomos até os bairros para ofertar gratuitamente esta capacitação. Eles se reúnem uma ou duas vezes por semana, durante quatro horas. A partir disso, trocam experiências e são orientados a como se portar numa entrevista de emprego e como elaborar um bom currículo, por exemplo. Estamos felizes pela adesão e certos de que muitos vão conseguir o emprego que desejam”, afirmou.