Seleção para vagas remanescentes é reaberta com contratação imediata

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, reabriu o processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes com contratação imediata. A nova etapa da seleção acontece nesta quinta e sexta-feira (15 e 16/05) no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central.

Os interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site suzanomaisemprego.com.br e aguardar o contato telefônico com as orientações sobre o processo.

As vagas fazem parte da iniciativa promovida pelo programa “Suzano Mais Emprego”, em parceria com o PAT, e atendem a dois grandes empregadores: uma rede de supermercados local e a nova unidade do Armarinhos Fernando, que está se instalando na cidade. São, ao todo, 79 oportunidades ainda disponíveis, destinadas tanto a pessoas sem experiência quanto a profissionais que já atuaram nas funções oferecidas.

Entre as vagas que não exigem experiência estão as de operador de loja (5), operador de caixa (4), fiscal de prevenção de perdas (6) e ajudante de carga e descarga (20). Já para quem possui experiência prévia, estão abertas vagas para motorista (6), operador de caixa (15), auxiliar de estoque (8) e repositor de mercadorias (15).

Segundo o secretário Mauro Vaz, a nova rodada da seleção reforça o compromisso da prefeitura em promover a inclusão no mercado de trabalho. “A reabertura dessas vagas mostra que ainda há espaço para mais trabalhadores entrarem no mercado formal. Espero que mais pessoas possam se candidatar e conquistar o tão sonhado emprego”, afirmou.

Para o chefe da pasta, a abertura de novas empresas, como o Armarinhos Fernando, fortalece ainda mais a economia local e amplia as possibilidades de emprego. “A chegada de redes como o Armarinhos Fernando é um indicativo do crescimento econômico de Suzano. Nosso papel é garantir que essa expansão se traduza em oportunidades reais para a população. Essas vagas são uma chance concreta para muitos suzanenses retomarem ou iniciarem sua trajetória profissional”, destacou.

Os candidatos aprovados no processo seletivo poderão iniciar seus treinamentos imediatamente após a conclusão da seleção, o que acelera a inserção no mercado de trabalho. A Secretaria recomenda que todos os interessados mantenham seus dados atualizados no portal “Suzano Mais Emprego”, pois o contato com os selecionados será feito por telefone.

O “Suzano Mais Emprego” tem sido uma ferramenta essencial na intermediação de mão de obra no município. Além de conectar trabalhadores a vagas em empresas locais, a plataforma oferece recursos como cadastro de currículos, orientações de carreira e acesso a cursos de capacitação.

“Sabemos que o emprego é uma das principais ferramentas de transformação social. Por isso, temos investido em ações estruturadas e estratégicas para conectar empresas e trabalhadores, fortalecendo a economia e contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Suzano”, concluiu Vaz.