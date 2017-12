Sem folga, profissionais contam sobre o trabalho no Ano Novo

Em meio às festas de fim de ano, férias coletivas das empresas e viagens a praia e casa de parentes, existem os profissionais que não podem 'parar' nessas ocasiões. Médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais e seguranças só festejam a passagem de ano após o expediente. Mas engana-se quem pensa que trabalhar no Ano Novo possa ser desanimador ou estressante. O trabalho essencial dessas pessoas auxilia e facilita, de forma positiva, a vida de quem precisa de uma 'mãozinha' no feriado.

Profissionais no Ano Novo

O DS conversou com dois motoristas e uma farmacêutica que estão escalados para trabalhar na véspera e no primeiro dia de 2018.

Carlos Barbosa, de 54 anos, é motorista de ônibus e um dos que não vão parar no primeiro dia do ano. Ele espera um movimento tranquilo, principalmente por causa das viagens de fim de ano. Além disso, Barbosa destaca a importância dos trabalhos no feriado. "É um trabalho essencial o que fazemos, assim como o trabalho de um médico e de um policial. É bom saber que podemos dar assistência a quem precisa", conta.

Outro motorista, José Aparecido Almeida, de 50 anos, espera que o plantão seja tranquilo e calmo, semelhante ao plantão que realizou no réveillon passado. "Foi um plantão tranquilo, sem acidentes, sem problemas, espero que se repita para a virada do ano". Ele também conta que a movimentação maior de passageiros é entre as 10 e 12 horas. "Nosso trabalho é importante, pois, dessa forma, também ajudamos os outros profissionais que também estão trabalhando como a gente a chegar à empresa", conta o motorista.

No ramo da saúde, as farmácias 24 horas irão funcionar normalmente para atender pacientes que necessitam de medicação. A farmacêutica Cristiane Aparecida Barbosa, de 36 anos, espera movimentação na farmácia para o fim do ano. Ela está escalada para trabalhar na véspera de Ano Novo. "É bom ter bastante movimentação, dessa forma vai parecer um dia normal. Nós da área da saúde, temos consciência da importância de estarmos atendendo os pacientes. Vai ser como trabalhar em um dia normal, sem festas, mas com muita determinação", conta sorrindo. Além disso, ela destaca que no tempinho livre do plantão, aproveita para conferir estoque e consequentemente adiantar o trabalho da semana.