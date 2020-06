Semáforo de pedestres é instalado na Avenida Major Pinheiro Fróes

A Prefeitura de Suzano está instalando um semáforo para pedestres na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), uma das principais vias de acesso da cidade a Poá, Itaquá e São Paulo.

Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, a instalação está sendo feita para melhorar a travessia de pessoas no local, já que a Prefeitura detectou um grande número de trechos usados por pedestres para atravessar a pista naquele ponto.

Ainda de acordo com a pasta, o trecho onde está sendo instalado o semáforo – que fica um pouco depois da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), indo no sentido Poá – tem grande movimentação de crianças, por estar em uma "área escolar".

“A fim de garantir a segurança dos condutores e principalmente dos pedestres, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, por meio de estudos, está implantando a sinalização semafórica necessária. O local apresenta grande movimentação de crianças na travessia, por estar no percurso de uma área escolar”, informou a pasta.

O semáforo vai ser operado por demanda. Ou seja: ele só será acionado caso algum pedestre esteja no local. Isso vai evitar uma “lentidão desnecessária” no tráfego e, ao mesmo tempo, proporcionará mais segurança para quem necessitar atravessar a via.

Lentidão

Sendo acionado apenas quando alguém solicitar, o semáforo evita uma situação que aconteceu diariamente até o início deste ano no mesmo trecho: lentidão de veículos.

Desde 2016, a Sabesp vem realizando obras na Major Pinheiro Fróes, abrindo poços e interditando parte da via nos dois sentidos. Os trabalhos integram o cronograma de implantação do interceptor ITi16 e coletores de esgoto no local.

Entre o final do ano passado e o início deste ano, o sentido Poá da via foi liberado, reduzindo o trânsito no local, principalmente no final da tarde. Já o sentido Suzano segue com intervenções.