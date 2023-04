Semáforo em cruzamento na Vila Figueira entra em funcionamento

Os semáforos instalados no cruzamento da avenida Antônio Marques Figueira com a rua Shoichi Masuda, na Vila Figueira, já estão em pleno funcionamento. Os dispositivos, instalados pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, passaram a operar na última quinta-feira (20/04) e visam aumentar a segurança de quem passa pelo cruzamento, sendo este um pedido antigo dos moradores e trabalhadores locais. De acordo com a pasta, cerca de 7 mil veículos e 2 mil pedestres transitam pelo cruzamento diariamente.

Após estudo feito pelas equipes da pasta, o local em questão foi contemplado com os equipamentos, inéditos para aquele ponto da via, e operam em um sistema de quatro tempos para prevenir acidentes e garantir um melhor direcionamento aos pedestres e motoristas. O local, que recebe grande quantidade de veículos, é próximo à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), via que conecta a região central à porção sul de Suzano.

A alteração se deu por conta de fatores variados. Um deles é a necessidade de garantir mais facilidade nos horários de entrada e saída de alunos nas unidades escolares do bairro, sendo uma delas o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CCPD).

Outra razão é a recente implementação de mão única para veículos na Shoichi Masuda, no trecho entre a própria Marques Figueira e a rua Suzano. O fluxo de direção da via foi alterado na segunda-feira da semana passada (17/04), marcando o início da readequação do local. Com a adição dos semáforos, o processo está completo.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, explicou que a pasta também promoveu a repintura da sinalização horizontal na área, incluindo faixas de pedestre e vagas para paradas de veículos escolares. “Esse pacote de melhorias fará muita diferença para todos, pois estamos contemplando um público grande que transita por este local, seja para acessar as unidades escolares ou seguir para a região sul da cidade por meio da rodovia Índio-Tibiriçá”, destacou.