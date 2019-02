Semáforo nas imediações da Estrada Santa Mônica é aprovado, mas pedestres pedem mais faixas

A Prefeitura de Suzano implantou um novo semáforo nas imediações da Estrada Santa Mônica com a Rua Regina Cabalau Mendonça. O aparelho, que começa a funcionar a partir desta quarta-feira (13), foi aprovado por comerciantes e moradores do bairro que há tempos pediam por melhorias no local.

Porém, muitos ainda solicitam a pintura de faixas de pedestre na via, já que pedestres têm dificuldades de atravessar no local. De acordo com a população local, o semáforo é de extrema necessidade, uma vez que o trânsito no ambiente é intenso e por vezes, caótico.

"Aqui acontece bastante acidente porque os motoristas não respeitam uns aos outros. Agora com essa medida, esperamos que as batidas diminuam e os condutores respeitem a sinalização", conta o gerente de uma loja de peças, Paulo Henrique, de 40 anos. Por conta do movimento intenso, Henrique também considera uma melhora na pavimentação da via e a implantação de faixas de pedestres para auxiliar os transeuntes.

Na estrada, frequentemente passam caminhões, ônibus, vans e carros dos mais diversos tipos e tamanhos. A comerciante Ivonize Lucena, de 31 anos, conta que além do semáforo, a implantação de uma faixa de pedestre se faz necessária, já que muitas crianças andam pela via após a saída da escola.

"É muito difícil para eles atravessarem, tem que ficar agradando um bom tempo porque ninguém para. É difícil também para os idosos. Se colocar a faixa, o trânsito aqui ficará melhor", afirma.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informa que a medida serve para aliviar o fluxo e assegurar a segurança de motoristas e pedestres. Além do semáforo na Estrada Santa Mônica com a Rua Regina Cabalau Mendonça, serão implantados aparelhos na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf, próximo à empresa NSK Brasil.