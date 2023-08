Semáforos começam a funcionar no Jardim Caxangá

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano ativou nesta segunda-feira (28/08) o conjunto semafórico que foi implantado no cruzamento da estrada dos Fernandes com a rua Alcides Pizzolito, no Jardim Caxangá. A instalação do novo equipamento de sinalização faz parte dos serviços que promoveram a mudança no tráfego local.

Agora, a rua Alcides Pizzolito passa a ter mão única de direção partindo da estrada dos Fernandes até a rua Anastácia Maria da Conceição.

Para marcar o início das novas orientações, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, visitou o local acompanhado de Claudinei Galo, da pasta de Transporte, e dos vereadores Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei, e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.

As alterações na via foram implementadas a partir de estudos promovidos por técnicos da administração municipal, ouvindo as demandas de moradores da região e de munícipes que trabalham e estudam nas proximidades desse trecho, incluindo a Escola Municipal Ângelo Garcia.

A nova sinalização atende a todos que usam esses acessos para chegar e sair dos bairros Jardim Caxangá e Jardim Casa Branca, pois melhora a fluidez do trânsito e aumenta a segurança de motoristas e pedestres.