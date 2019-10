Semana de Prevenção de Acidentes de Suzano vai começar no próximo dia 21

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), por meio da Secretaria de Administração de Suzano, promove a partir da próxima segunda-feira (21) mais uma edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), com o tema “Saúde e Segurança de Mãos Dadas”. A programação se estende até o 25 de outubro (sexta-feira) com palestras e simulação.

O evento é totalmente pensado e destinado aos servidores públicos municipais, que somam mais de 5 mil colaboradores. O principal objetivo da semana temática é promover a conscientização e capacitar os participantes sobre como evitar acidentes no ambiente de trabalho, fomentando uma atuação responsável e preventiva durante a prestação de serviços pela Prefeitura de Suzano.

A abertura da programação está prevista para acontecer no dia 21, às 10 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). A cerimônia deve premiar ainda os três ganhadores do concurso cultural de fotografia com legenda, selecionados pela comissão especial formada por cinco servidores convidados. Todas as imagens inscritas também serão expostas durante a Sipat.

Já nos dias 22, 23 e 24 (terça, quarta e quinta-feira) haverá palestras no Complexo Educacional Mirambava (rua Campos Salles, 884 – Centro), mediante inscrição prévia por meio do sitewww.suzano.sp.gov.br/sipat2019. Estão previstos 17 encontros sobre diferentes assuntos, nos períodos da manhã (9 horas) e da tarde (14 horas), entre eles Primeiros-Socorros, Assédio Moral, Mediação de Conflitos, Educação Financeira, Gêneros e Preconceitos e outros.

A programação se encerrará no dia 25 com uma simulação na avenida Brasil, próximo ao Parque Municipal Max Feffer, às 10 horas, nos mesmos moldes do ano passado. Na oportunidade, será encenado um acidente de trânsito com vítimas presas às ferragens. A ação vai contar com a participação do Corpo de Bombeiros, do grupamento Águia da Polícia Militar (PM), da Guarda Civil Municipal (GCM), da Defesa Civil, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), das empresas que integram o Plano de Auxílio Mútuo (PAM), da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e de outras pastas municipais.

Para a secretária de Administração de Suzano, Cíntia Renata Lira, a participação dos servidores é de extrema importância, uma vez que a Sipat é uma ferramenta de capacitação. “O conhecimento adquirido ao longo desse período será essencial para mantermos a segurança e o bem-estar no ambiente de trabalho, com a colaboração de pessoas devidamente capacitadas”, disse.