Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho começa na próxima segunda

Suzano vai promover a partir da próxima segunda-feira (26) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). Destinada aos mais de 5 mil servidores públicos municipais, a iniciativa terá uma programação com palestras e simulações de ocorrências e de evacuação.

Com o objetivo de conscientizar e de capacitar todos os colaboradores para evitarem acidentes de trabalho, por meio de uma atuação responsável e preventiva, a Sipat tem abertura programada para ocorrer às 9 horas do dia 26 de novembro (segunda-feira), no Centro Educacional Mirambava (rua Campos Salles, 884 - Centro).

Na oportunidade, haverá exposição dos trabalhos realizados pela Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), Vigilância Sanitária e do setor de Zoonoses, das pastas de Saúde e de Transporte e Mobilidade Urbana, e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro (de terça a quinta-feira), o Mirambava, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, o Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) e o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - centro), receberão palestras em diferentes horários.

Entre os temas que serão abordados estão questões Alimentação Saudável, Fluxograma do Acidente de Trabalho, Mediação de Conflitos e Atendimento Humanizado. Segundo o presidente da Cipa, César Braga, para participar das palestras, que têm limite de vagas, os servidores poderão se inscrever no site da Prefeitura de Suzano ( www.suzano.sp.gov.br ), acessando o item "Servidor Municipal", na barra de menu, e clicando em Cipa.

"No menu da área da Cipa, os interessados encontrarão a 'Sipat' e o subitem 'Inscrição Palestras', que destinará o usuário ao portal de inscrição. Vale destacar que neste ambiente consta toda a programação de nossa semana de prevenção", explicou.

Já para 30 de novembro (sexta-feira), a conclusão da Sipat será realizada na avenida Brasil, em frente à entrada do Parque Municipal Max Feffer, com a simulação de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um carro, em uma operação que vai integrar o Corpo de Bombeiros, a GCM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes de trânsito.