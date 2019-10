Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho tem início em Suzano

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (21) mais uma edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). As atividades, com o tema “Saúde e Segurança de Mãos Dadas”, seguem até esta sexta-feira (25). A solenidade de abertura foi realizada pela manhã no Cineteatro Wilma Bentivegna.

Neste primeiro dia, o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa contou com tendas montadas para ações da Secretaria Municipal de Saúde e exposições do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Educação de Trânsito, Setor de Controle de Zoonoses e Serviço Social da Indústria (Sesi-SP). A concessionária de energia elétrica EDP São Paulo também promoveu uma dinâmica com os participantes sobre segurança e prevenção de acidentes com eletricidade.

Durante a abertura dos trabalhos, o presidente da Cipa da Prefeitura de Suzano, César Braga, falou sobre os esforços para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida dos servidores públicos municipais por meio de palestras. “Temos conosco homens e mulheres com o propósito de servir à coletividade, com competência e eficiência. O servidor público pode e deve ocupar as palestras e oficinas que são oferecidas para ter mais tranquilidade no seu dia a dia”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu os esforços conjuntos para a realização da Sipat e elogiou a Cipa como uma das mais competentes do Alto Tietê, entre entes públicos e privados. “Um dos eventos da Sipat do ano passado, da simulação de acidente com múltiplas vítimas, e que ocorrerá novamente neste ano, foi um grande sucesso. Os conhecimentos utilizados nos permitiram atender de maneira adequada à população nos bons e maus momentos que passamos neste ano”, relembrou.

Ao longo da semana, serão realizadas palestras sobre 17 temas distintos no Complexo Educacional Mirambava (rua Campos Salles, 884 – Centro) de manhã e à tarde. As inscrições gratuitas poderão ser feitas antecipadamente pelo website www.suzano.sp.gov.br/sipat2019, tanto para servidores públicos quanto para a população. No último dia, sexta-feira (25/10), às 10 horas, haverá uma simulação de acidente de trânsito na avenida Brasil, no Jardim Monte Cristo, em frente à entrada do Parque Max Feffer.

O lançamento da Sipat contou ainda com as presenças do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, dos secretários municipais Geraldo Garippo (Cultura), Said Raful Neto (Governo), Antonio Wenzler (Segurança Cidadã) e Cíntia Renata Lira da Silva (Assuntos Administrativos), do comandante do posto do Corpo de Bombeiros, tenente Marcos Vinicius Carbonel, e de representantes do Sesi, da Faculdade Piaget, da EDP São Paulo, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano.