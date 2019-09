Semana Nacional de Trânsito terá programação especial em Suzano

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano lançou na manhã desta terça-feira, 17, a programação da Semana Nacional do Trânsito, sob o lema “No trânsito, o sentido é a vida”. O evento, sediado no Anfiteatro Orlando Digenova, que fica no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, contou com a participação de autoridades e marcou o início de uma série de atividades especiais de conscientização que se estenderão até o fim do mês.

Na oportunidade, o lançamento inédito em Suzano teve apresentação do grupo Teatro da Neura, que interpretou uma peça simples para demonstrar, de maneira lúdica, os riscos do consumo de álcool, da desatenção e da alta velocidade no trânsito. A cena introduziu o objetivo da semana temática, voltada às possibilidades de mudança da realidade, sendo as campanhas ferramentas essenciais para esta conscientização.

Para o chefe da pasta, Claudinei Galo, a educação no trânsito é uma das principais ações intensificadas na cidade. “Temos alcançado diminuição constante nos índices de mortalidade no trânsito. Em maio reduzimos em 50% e em junho fomos uma das poucas cidades do Estado a zerar este número”, disse.

O secretário de Educação, Leandro Bassini, prestigiou o evento e destacou a importância da atuação junto aos alunos da rede municipal de ensino.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu o empenho conjunto entre as secretarias e os servidores. “Fico feliz com os resultados desse trabalho, que toca principalmente as crianças, que têm alma pura para levar nossa mensagem às famílias. Parabenizo todos os envolvidos com o tema ao longo do ano e que, nesta semana, promovem eventos importantes que merecem visibilidade para que juntos possamos alcançar melhores resultados e garantir mais segurança no trânsito”, disse o chefe do Executivo.

A programação teve início logo após a cerimônia de lançamento, com uma palestra sobre trânsito seguro, legislação e campanhas educativas, ministrada pelo agente Olímpio Neto. Nesta quarta-feira (18/09), o mesmo trabalho será apresentado na Escola Municipal Amália Maria de Jesus, no Jardim Revista. A Escola Técnica (Etec) de Suzano recebe o encontro no dia seguinte.

Já na manhã deste sábado (21/09), haverá um ato na rua General Francisco Glicério de conscientização sobre o uso de vagas especiais de estacionamento. No domingo (22/09), será a vez do passeio ciclístico no Parque Max Feffer.