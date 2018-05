Seminário do DS e do DGABC traz reflexões para combate às fake news

Checar, educar e conscientizar. Esses foram os três itens principais debatidos neste sábado (19) durante o seminário sobre Fake News, que aconteceu no auditório da Faculdade Piaget (entidade apoiadora do evento). Sob o slogan “Se é fake, não é news”, os especialistas puderam debater e discutir sobre o tema que, com frequência permeia no âmbito jornalístico.

A mediação da conversa foi feita pelos jornalistas Edgar Leite, editor-chefe do DS e Evaldo Novelini, diretor de redação do Diário do Grande ABC.

Durante o debate, os especialistas expuseram seus conhecimentos sobre o tema e trouxeram dados que comprovassem a relevância do assunto no meio impresso, televisivo, digital e ideológico.

Como proposta de combate, os especialistas citaram, de forma unânime, a importância da checagem das informações, da educação midiática e da conscientização das pessoas quando forem compartilhar as informações.

A doutoranda, Mestre em Comunicação e professora dos cursos de Comunicação Social da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Agnes Arruda, trouxe para a discussão alguns dados sobre fake news. Comentou sobre o conceito da verdade no jornalismo, explicou sobre o miticismo nos veículos de comunicação e como o fake news se propaga na web e, propôs soluções para o combate das noticias falsas. “Educação midiática, leitura crítica e revisão são itens fundamentais para tentar combater as informações falsas”, sugere.

A presidente do Projor - Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo e coordenadora do Projeto Credibilidade, Angela Pimenta, comentou sobre a importâncias das agências de fact- checking no Brasil, explicou como funciona o projeto credibilidade e como os veículos devem dialogar com o cidadão.

A jornalista investigativa e repórter da agência Aos Fatos, Barbára Libório,esclareceu ao público como funciona uma agência de checagem e como o comportamento das pessoas que propagam fake news devem ser levados em consideração.

O co-fundador e editor-chefe do Nexo Jornal, Conrado Corsalette, falou sobre transparência, equilibrio e formas de se contar uma história no jornalismo online.

O assessor de imprensa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Marco Aurélio destacou o trabalho da assessoria para impedir que as informações erradas se propaguem na opinião pública.

No próximo sábado (26), o debate será no Grande ABC. A mediação será feita pelos jornalistas Evaldo Novelini, diretor de Redação do DGABC, e Edgar Leite, editor-chefe do Diário de Suzano.