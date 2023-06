Seminário internacional 'Suzano do Amanhã +5' é anunciado para agosto

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, promoverá nos dias 7 e 8 de agosto (segunda e terça-feira) o seminário internacional “Suzano do Amanhã +5”. O evento, realizado em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, visa o amplo diálogo a fim de gerar recomendações para a próxima revisão do Plano Diretor e assim também preparar o caminho para o primeiro centenário do município. A atividade ocorrerá no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles, 884 - Centro) e será aberta a todos os interessados mediante inscrição prévia no formulário on-line disponível em bit.ly/suzanodoamanha.

A proposta arrojada faz alusão aos cinco anos do atual Plano Diretor de Suzano (lei complementar nº 312/2017), que requer atualizações a cada década. Para tanto, o encontro de dois dias receberá sete palestrantes de projeção internacional e outros seis convidados para contribuir com o debate qualificado, abordando temas estratégicos que reconhecem a importância do alinhamento do município com as demandas e desafios contemporâneos, especialmente no que diz respeito às emergências ambientais e às evoluções sociais.

Suzano receberá novamente o professor Andreas Matzarakis, da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Desta vez, o profissional responsável pelo Centro de Pesquisa em Biometeorologia Humana/ Serviço Meteorológico Alemão (Research Centre Human Biometeorology/ German Meteorological Service) compartilha seu conhecimento sobre o tema “O Calor nas Cidades na Era das Mudanças Climáticas”.

Outra participação internacional aguardada é da professora Zaida Muxí Martínez, da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, na Universidade Politécnica da Catalunha (ETSAB-UPC). A profissional traz para o debate o tema “Urbanismo e Gênero”, com base na experiência desenvolvida no município catalão de Santa Coloma de Gramenet. O evento ainda deverá contar com a participação do professor espanhol Josep Maria Montaner, também da ETSAB-UPC. O doutor em arquitetura vai liderar o painel “Habitação e o Modelo de Barcelona”.

A programação especial ainda vai contar com o professor e membro honorário da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (OMEP) Vital Didonet; com a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Presbiteriana Mackenzie Loyde Vieira de Abreu-Harbich; com o professor e presidente da Comissão de Pós-Graduação da FAUUSP, Eduardo Alberto Cuscé Nobre; com a coordenadora da Assessoria Técnica em Mudanças Climáticas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Laura Lúcia Vieira Ceneviva; e outros convidados.

O seminário vai contar com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/SP) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea/SP), além do patrocínio das empresas Eicon e Inmov. Para o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, o evento é um marco para o município. “Esse encontro visa a formulação de uma grande carta de intenções do que queremos propor para o próximo Plano Diretor, avaliando o que já foi feito e o que poderá ser aprimorado e colocado em pauta. Em nome da professora Ana Gabriela Godinho Lima, agradeço a parceria da FAU-Mackenzie para a realização desse grande evento que consolida todo o trabalho que desenvolvemos por meio do acordo de cooperação técnico-científico e cultural firmado com a instituição de ensino”.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou a relevância do planejamento a longo prazo. “Suzano acabou de completar 74 anos, mas nosso objetivo é preparar o município para seu primeiro centenário. O futuro é logo ali, por isso queremos trazer debates importantes que serão indispensáveis para a construção da cidade que buscamos para as futuras gerações”.