Seminário sobre fake news reúne neste sábado especialistas para debater o tema

Seis especialistas debatem neste sábado (19), a partir das 9h30, as fake news. O slogan “Se é fake, não é news” foi escolhido pelos jornais Diário de Suzano e Diário do Grande ABC, idealizadores do evento com apoio da Faculdade Piaget, local do evento. O seminário é gratuito. A instituição fica na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Monte Cristo.

A parceria prevê também a realização do mesmo debate no ABC no dia 26 de maio, no mesmo horário, na Universidade São Caetano do Sul (USCS), campus Barcelona. A mediação será feita pelos jornalistas Evaldo Novelini, diretor de Redação do Jornal Diário do Grande ABC, e Edgar Leite, editor-chefe do Diário de Suzano.

Dentre os debatedores estão a presidente do Projor - Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, Angela Pimenta, que esteve recentemente na Câmara dos Deputados debatendo o tema. Bárbara Libório (Aos Fatos), Conrado Consalette (Nexo Jornal), Agnes Arruda (UMC), Marco Aurélio Sobreiro (assessor de imprensa) e o advogado Diego Carvalho completam o time confirmado para o seminário.