Sensei e atletas de Suzano conquistam medalhas na Copa São Paulo de Judô

A equipe da Associação de Judô Kyoei de Suzano, coordenada pela sensei Vanessa Billard Kyoei, volta para casa com três medalhistas da Copa São Paulo de Judô. Considerado um dos maiores e mais fortes eventos da modalidade na América Latina, o torneio ocorreu nos dias 21 e 22 de março (sábado e domingo) e reuniu cerca de 2 mil atletas de todo o Brasil.

Os medalhistas foram Lorenzo Silva, campeão na categoria Aspirante Sub-11 Meio-Médio (até os 10 anos de idade e com até 40 quilos); Alice Campos, vice-campeã na categoria Sub-11 Leve (até os 10 anos de idade e com até 36 quilos); e Valmir Gomes, também conhecido como Sensei Ney, vice-campeão na categoria Veteranos M4 Pesada (entre os 45 e os 49 anos de idade e acima dos 100 quilos).

Cada categoria contou com mais de 130 atletas disputando pelo pódio. As medalhas são resultado do treinamento intenso realizado pela equipe no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão (avenida Taiacupeba, 1644 - Jardim Colorado), com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano.

A temporada ainda não acabou, e o campeão Lorenzo Silva também está classificado para a final do Campeonato Paulista de Judô. Alice Campos, Sensei Ney e a Vanessa Billard também competem por uma classificação no campeonato, assim como Laura Cruz e Beatriz Sartori, que pretendem representar as categorias Sub-15 (até 14 anos) e Sub-18 (até 17 anos). As duas participam das seletivas no dia 11 de abril (quarta-feira).

Aos interessados em participar do treinamento, a associação oferece vagas para crianças a partir dos seis anos de idade. As inscrições podem ser feitas no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, localizado na rua Barão de Jaceguaí, 375, na região central. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas e é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência, exame médico e duas fotos 3x4 para receber encaminhamento para um dos polos da associação.

A professora Vanessa Billard Kyoei está otimista quanto às classificações e à qualificação dos atletas. “Seguimos na pegada das competições, com muito trabalho, disciplina e fé, sempre buscando evoluir e levar o nome da nossa associação e da nossa cidade, que tanto apoia o esporte ao mais alto nível”, declarou.

Para o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, premiações como esta são motivo de orgulho para a cidade, que prioriza a qualificação de atletas das mais diversas modalidades. “É nosso objetivo auxiliar na formação de campeões como os medalhistas da Copa São Paulo de Judô e elevar cada vez mais o nível do nosso município”, frisou o chefe da pasta.