Serviço de Ação Social abre inscrições para 150 vagas em curso de massoterapia

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abre nesta quinta-feira (16/02) as inscrições para o curso gratuito de massoterapia. No total, estão sendo disponibilizadas 150 vagas para a capacitação e os interessados em realizar a inscrição devem comparecer na sede do órgão, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A qualificação será gratuita e ocorrerá no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, em parceria com o Instituto Crisnathu.

No ato do cadastro é necessário que o morador compareça ao órgão portando documento com foto e comprovante de residência. A previsão é de que a primeira aula aconteça em 6 de março, das 19h30 às 21h30, com o término do curso estimado para 30 de outubro, data em que serão entregues os certificados de participação. A naturóloga e especialista em saúde holística, Cristina Passinho, irá ministrar o curso.

A programação prevê que os inscritos serão introduzidos aos conceitos básicos da massoterapia, método terapêutico criado na China que visa o relaxamento muscular e mental por meio de massagens corporais. Os benefícios da prática envolvem alívio do estresse, dores e tensões, aumento da flexibilidade e até o auxílio em algum tratamento médico.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o aprendizado obtido no curso pode ser replicado entre familiares, amigos e ser uma nova fonte de renda. “Nosso objetivo com este curso é poder gerar oportunidade aos moradores da região em descobrir e desenvolver novos caminhos profissionais, ou seja, além de poder aplicar essa massagem terapêutica em conhecidos, o participante terá a chance de obter rendimentos e, consequentemente, se aprimorar nesta técnica para se tornar um ótimo profissional”, destacou.

Ainda na visão de Larissa, o órgão oferece regularmente diversas outras capacitações visando o desenvolvimento da população suzanense. “A qualificação profissional é extremamente importante para conseguir se destacar no mercado de trabalho. Por isso, visamos preparar nossa população oferecendo cursos nas mais diversas áreas para contribuir no preparo de cidadãos para uma oportunidade de emprego, ou o início do próprio negócio”, finalizou a primeira-dama.