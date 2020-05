Serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua começa na próxima segunda

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, inicia na próxima segunda-feira (04/05) o serviço de acolhimento institucional em caráter emergencial voltado a população em situação de rua, durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A estrutura foi montada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, e terá capacidade de atender até 120 pessoas simultaneamente.

Ao longo do feriado de Dia do Trabalho e deste sábado (01 e 02/05), as equipes de manutenção da prefeitura realizaram os últimos ajustes e adequações, com a limpeza e finalizações técnicas. Inclusive, o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi acompanhar de perto os trabalhos, acompanhado do secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, e do titular da pasta responsável pelo projeto, Murilo Inocencio.

O serviço terá capacidade para até 120 acolhidos e será executado pela Assistência Social e pelo Centro Social Bom Samaritano, com apoio de um grupo gestor, composto pela Secretaria de Esportes e Lazer, que cedeu o espaço; pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Cultura, que estão auxiliando na organização do local e na oferta de atividades; da Saúde, sendo ela responsável pela triagem dos assistidos, assim como o acompanhamento clínico, organizando os eventuais encaminhamentos de saúde; e da Diretoria de Praças, Parques e Jardins, sendo esta última por meio do acolhimento adequado de cães e gatos da população em situação de rua.

“Vale destacar que será realizada busca ativa pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas, para instruir e direcionar a pessoa ao acolhimento, sendo o referenciamento também estabelecido pelo próprio órgão social”, explicou Inocencio.

O local conta com amplo espaço para área de convivência e respeita as recomendações de saúde e prevenção estabelecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além do regramento estabelecido pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas). No local, serão oferecidas todas as refeições, atividades coletivas diárias para entretenimento, atendimentos técnico individualizado, espaço multiuso para crianças e local dedicado aos cuidados dos animais, com acolhimento realizado pela equipe do PlayPet.

Segundo o chefe do Executivo suzanense, a ideia é garantir leitos, refeição e higiene a esse grupo durante o período da pandemia. “O serviço não será de porta aberta, ou seja, o atendimento deve ocorrer somente por meio do Creas, que já desempenha um trabalho com as pessoas em situação de rua. Contudo, nenhuma pessoa será obrigada a permanecer no alojamento. A saída será livre, desde que haja referenciamento técnico e laudo clínico assegurando as condições de saúde do indivíduo. O principal objetivo é manter o isolamento social e evitar a circulação de pessoas nas ruas. Em Suzano nos preparamos para oferecer este acolhimento emergencial a quem precisar”, explicou Ashiuchi.

Para mais informações, dúvidas ou sugestões, os interessados poderão entrar em contato com o Creas pelos telefones (11) 4747-1973 ou 4743-2588, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.