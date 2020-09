Serviço de apoio de saúde mental será feito em quatro unidades do Caps

A Prefeitura de Suzano informou ontem que o serviço de apoio de saúde mental à distância para pessoas que enfrentam dificuldades nesta pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e que se encontram no grupo de risco, que até então vinha sendo prestado pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de dois números de telefonia móvel, passará a ser feito por profissionais das quatro unidades de Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Suzano a partir do dia 21 de setembro (segunda-feira). Se necessário, este público também poderá ser direcionado para a rede de atenção básica.

Números de contato

Os números de contato são: 4741-2718 (Caps Devir), 4741-2004 (Caps Alumiar), 4745-0563 (Caps AD) e 4744-6120 (Caps Entrelaços), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, entre 9 e 16 horas. O serviço não visa estabelecer processo psicoterapêutico, mas oferecer suporte pontual para momento de estresse e sofrimento agudo durante a quarentena.

Para atendimento presencial, a população deverá se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (USF) mais próxima.