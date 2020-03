Serviço de recapeamento chega ao Jardim Varan

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano deu início aos trabalhos de recapeamento no Jardim Varan nesta semana. Pelo menos 21 vias do bairro serão contempladas com as melhorias de infraestrutura no próximo mês. A expectativa é de que os serviços sejam concluídos em 70 dias, de acordo com as condições climáticas.

O trabalho de fresagem ocorreu nos últimos dias, para o posterior preparo de solo para o novo recapeamento. Esta etapa, que começou durante o Carnaval, deve conferir mais conforto e segurança aos motoristas e pedestres do bairro. O serviço completo conta com a demolição de pavimento, escavação e compactação, fundação, fresagem e revestimento. As melhorias são executadas pela empresa Casamax, por meio de financiamento do Banco do Brasil, no valor de R$ 1.160.344,81.

Nesta fase, serão beneficiadas: ruas Patrícia Vieira Ramos Borine (antiga rua 12), Evandro dos Santos (antiga rua 11), Lídia de Anunciação Melo (antiga rua 9), Presbítero Eliezer Martins da Costa, Evangelino dos Santos (antiga rua 2), Waldomiro Teixeira (antiga rua 3), Kata Liciburg (antiga rua 4), Valdivino Laurindo Ferreira (antiga rua 6), Maria Dias dos Reis (antiga rua 10), João Roberto Marcelino (antiga avenida 3), Paulo Sampaio (antiga avenida 4), 7, 13, Sem Nome 1 e Projetada 2 e avenidas Presbítero Eliezer Martins da Costa (antiga rua 1), Manoel Virgínio de Jesus (antiga avenida 5), 6, 5 e 2.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que as melhorias chegam para facilitar a vida da população. “As equipes da prefeitura estão diariamente nas ruas de Suzano para obras, manutenção e limpeza. Tenho certeza de que este trabalho no Jardim Varan vai melhorar muito a mobilidade e a segurança moradores, que poderão transitar com mais conforto”, disse.