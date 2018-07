Serviço Social abre inscrições para 50 vagas em 4 cursos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta semana inscrições para 50 vagas em quatro cursos. As oportunidades são para Escola da Moda, Escola da Moda – Noiva, Escola da Moda – Bordado em Pedraria e Costura Express. As aulas estão programadas para começar em 6 de agosto. Todas ocorrerão na sede do órgão municipal suzanense.

Nesta quarta-feira (18) terão início as inscrições para Escola da Moda e Escola da Moda – Noiva, com 15 vagas em cada. Serão cerca de quatro meses de aulas, que ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h30 para o primeiro curso e das 13h30 às 16h30 para o segundo.

A Escola da Moda é direcionada a pessoas interessadas no assunto mesmo sem qualquer conhecimento prévio.Tem como objetivo ensinar costura e acabamento, confecção de moldes e execução de peças de vestuário em tecido.

Já para participar da Escola da Moda – Noiva, mais específica que a anterior, voltada a aprendizagem sobre confecção de vestidos de casamento, é necessário saber costurar. Inclusive, será realizada uma avaliação pela instrutora com cada inscrita.

Na sexta-feira seguinte (20) serão abertas as inscrições para outros dois cursos. Um deles é o de Escola da Moda – Bordado em Pedraria. São dez vagas disponíveis, com uma carga de 80 horas. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30, e as participantes aprenderão a fazer aplicação e desenhos em pedraria e vidrilhos.

No mesmo dia haverá inscrições para o curso de Costura Express, também com dez vagas à disposição. Serão cinco aulas, de 6 a 10 de agosto (segunda a sexta-feira), sobre reparos e arremates manuais em peças de roupa, como pregar botões e fazer barras de calças.

A Escola da Moda e a Escola da Moda – Bordado em Pedraria são projetos realizados a partir de uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Já Escola da Moda – Noiva e Costura Express são iniciativas exclusivas da administração municipal.

Em todos os cursos, para se inscrever, é necessário ter pelo menos 18 anos e apresentar documento pessoal (RG ou CPF) e comprovante de endereço de Suzano. O Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, e funciona das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (11) 4743-1600.