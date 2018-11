Serviço social de Suzano realizará oficinas voltadas apenas para homens

Em celebração à campanha Novembro Azul, mês dedicado à conscientização a respeito de doenças masculinas, a Prefeitura de Suzano vai promover oficinas rápidas voltadas apenas para homens sobre práticas do dia a dia geralmente atribuídas às mulheres.

Nessas capacitações, os participantes aprenderão a passar roupas e organizar armários; fazer pequenos reparos em vestuários e pregar botões; assar pães e roscas; e preparar um “jantar romântico” completo, do drink à sobremesa. As aulas ocorrerão na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que começa a receber inscrições dos interessados nesta terça-feira (13).

Ao todo, são 80 vagas, sendo 20 para cada uma das quatro oficinas oferecidas: Mãos na Roupa (passar e organizar), em 26 de novembro (segunda-feira); Mãos na Agulha (pequenos reparos), no dia 27 (terça-feira); Mãos na Massa (pães e roscas), no dia 28 (quarta-feira); e Mãos na Panela (jantar completo), nos dias 29 e 30 (quinta e sexta-feira). Todas serão realizadas à noite, das 18h30 às 21h30.

“A ideia das oficinas neste Novembro Azul é oferecer conhecimentos aos homens quanto às atividades que são consideradas ‘femininas’, a fim de mostrar que estão aptos a realizar trabalhos em todas as áreas”, disse presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Para se inscrever é preciso ser maior de 18 anos, morar em Suzano e comparecer à sede do órgão municipal com documento pessoal (RG ou CPF) e comprovante de endereço, das 8 às 16 horas. O Saspe está localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro da cidade. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600.