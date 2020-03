Serviço Social em caráter de urgência continua à disposição

Em razão da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social determinou que os serviços em caráter de urgência vão continuar à disposição da população. A medida foi apresentada na tarde desta sexta-feira (20/03) pelo titular da pasta, Murilo Inocêncio, aos vereadores, durante reunião na Câmara de Suzano.

Na ocasião, foi apresentado que os serviços em caráter de urgência continuam à disposição da população, por meio dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), bem como do órgão gestor, com auxílio dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência e do Idoso, além do Conselho Tutelar.

Inocencio também destacou que o serviço da Rede de Assistência às famílias nos programas de Assistência Social continua. Outro ponto abordado no encontro foi a distribuição de cestas básicas às crianças em situação de vulnerabilidade social, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, tendo como critério base o cruzamento de bancos de dados das duas pastas.

“Como forma de divulgar os nossos trabalhos da Assistência Social, apresentei aos parlamentares nossa programação. Desta forma, fica claro que continuaremos prestando os serviços em caráter de urgência, com apoio dos nossos equipamentos. Também estamos organizando os dados das famílias dos alunos que serão contempladas com as cestas básicas. Este último processo está em sua fase final e, logo mais, daremos início às entregas”, concluiu o secretário.