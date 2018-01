Serviços de manutenção em corredor de ônibus no Boa Vista devem terminar no sábado

A Prefeitura de Suzano está recuperando as condições de um dos principais corredores de ônibus, no Distrito do Boa Vista. Os reparos que são realizados na infraestrutura local eram esperados há anos pela população de vários bairros, tanto moradores quanto motoristas. Segundo o secretario de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto, a expectativa é que todos esses trabalhos cheguem ao fim neste sábado (27), caso as chuvas não atrapalhem.

Os trabalhos envolvem limpeza de bueiros, colocação de tampas, troca de guias e recuperação do asfalto e ocorrem, principalmente, na estrada Waldomiro Dias, na rua Paulo Sampaio e na rua Teruo Nishikawa, que ligam, respectivamente, os bairros Jardim Alterópolis, Jardim Varan e Jardim Gardênia Azul. Esse corredor de ônibus termina no Jardim Europa, mas lá os serviços ainda serão programados, pois foram priorizados os trechos considerados mais graves e urgentes.

“A solução para o problema naquela região é esperada há quase três anos pela comunidade local. Agora os moradores desses bairros estão sendo atendidos e terão mais tranquilidade em relação à infraestrutura urbana, sem terem que conviver com as más condições que antes havia ali”, destacou o chefe da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa.

Uma das primeiras ações realizadas no local foi a limpeza de bueiros para facilitar a drenagem de água das chuvas. Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, também foi feita a substituição de cerca de 20 metros de guias. Atualmente, os trabalhos ocorrem no trecho próximo às ruas 11 e 12, no Jardim Varan, onde foi colocada uma tampa no poço de visita à rede de esgoto. Além disso, as equipes também estão tapando buracos e providenciando a recuperação da camada de asfalto do corredor de ônibus.

“Estamos fazendo os serviços aos poucos. A expectativa é que com a limpeza dos bueiros, toda a água das chuvas que desce para a vala que existe ali na região do rio Jaguari não danifique mais o pavimento”, finalizou o secretário.