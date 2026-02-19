Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Serviços de zeladoria são reforçados na região norte de Suzano

Limpeza dos bueiros é retomada com ações na estrada do Furuyama e capinação segue pela avenida Francisco Marengo em direção ao Sesc

19 fevereiro 2026 - 17h06Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Os serviços de zeladoria estão sendo regularizados em Suzano com reforço do trabalho na região norte. Nesta quarta-feira (18/02), a limpeza dos bueiros foi retomada pela estrada do Furuyama e a capinação segue sendo executada na avenida Francisco Marengo, agora em direção à subida para o bairro Sesc.

A semana começou com atividades relacionadas ao assentamento de tubos na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, no Miguel Badra, realizadas desde segunda-feira (16/02) para manter a estrutura da rede de drenagem em condições adequadas para escoar as águas das chuvas.

Também nesta data, foram iniciadas intervenções necessárias para o reparo de sarjeta na rua Margarida de Lima, no Jardim São José, e ações que estão garantindo nivelamento e cascalhamento da rua Recanto da Paz, no Jardim Panorama e na gleba do Jardim Gardênia.

Já na terça-feira (17/02), as equipes começaram a atuar na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, na Cidade Miguel Badra, para execução de parede de caixa de poço de visita, que inclui inspeção, manutenção e limpeza de redes. Ainda neste dia, houve serviços no bairro Meu Sossego, para nivelamento e cascalhamento da rua Alagoas.

Vale destacar que as atividades de zeladoria começaram a ser retomadas na quarta-feira da semana passada (11/02) com os serviços de varrição nas ruas do centro. A partir da quinta-feira seguinte (12/02), o trabalho de capinação foi retomado na Praça Sol Nascente e se estendeu pela avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, inclusive com utilização de máquinas de corte “Giro Zero”, para garantir mais agilidade e produtividade no serviço.

Ainda na quinta, as ações relacionadas à roçagem, além de contemplar a Praça Sol Nascente e a Marginal do Una, também alcançaram a região norte, se concentrando na avenida Francisco Marengo, próximo ao rio Tietê. Já as atividades referentes à varrição seguiram sendo promovidas no centro e também chegaram aos bairros Jardim Imperador e Jardim Casa Branca.

Neste dia, também foi iniciada a limpeza dos ecopontos, começando pelas unidades localizadas na Marginal do Una e no Parque Maria Helena. Já na sexta-feira (13/02), o trabalho também passou a contemplar as estruturas instaladas no Jardim Dona Benta, no Boa Vista e no Miguel Badra. Assim que a limpeza estiver totalmente concluída, estes pontos serão novamente reabertos, para que a população possa realizar o descarte adequado.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que a pasta está coordenando os serviços com o objetivo de normalizar a zeladoria em todas as regiões. “Estamos cuidando da cidade com nossas equipes nas ruas, utilizando equipamentos novos e modernos para garantir que tudo seja regularizado o quanto antes. Sabemos que as ações de zeladoria mantém a cidade conservada e proporcionam bem-estar à população ”, reforçou o titular da pasta da Manutenção.

Por sua vez, o prefeito destacou que todos os serviços estão sendo restabelecidos. “Estamos nas ruas vistoriando essa retomada para verificar o trabalho que está sendo feito para a regularização de todas as ações de zeladoria. Voltamos com a varrição, reiniciamos a capinação, a roçagem e a limpeza dos ecopontos, e agora retomamos a limpeza dos bueiros, assim como mantemos as ações de nivelamento, cascalhamento e assentamento de tubos”, ressaltou o chefe do Executivo.

Outras informações sobre os serviços de zeladoria podem ser obtidas por meio do número 0800-333-0022, cujo atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, entre 8 e 18 horas.

