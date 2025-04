Serviços essenciais continuam durante o feriado de aniversário de Suzano

A Prefeitura de Suzano manterá o funcionamento dos serviços essenciais durante o feriado de aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa da cidade, nesta quarta-feira (02/04). Em razão da data comemorativa, as demais repartições públicas municipais terão o expediente suspenso.

Por conta disso, a população deve se atentar aos atendimentos mantidos no feriado, entre eles os de urgência e emergência. Os trabalhos prosseguem normalmente no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), que fica na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira.

Outros serviços que seguirão funcionando normalmente são as feiras livres, a zeladoria, a coleta de lixo, os cemitérios São João Batista e São Sebastião (das 8 horas às 17h30) e o Velório Municipal (entre 6h30 e 16h30). Para demandas relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana tem disponível o telefone (11) 4746-1166.

Com relação aos trabalhos efetuados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, a pasta manterá o monitoramento por câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI), o patrulhamento diário e o atendimento a ocorrências. Os munícipes podem acionar normalmente a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano por meio dos telefones (11) 4746-3297 e 153. Já a Defesa Civil pode ser contatada a qualquer momento no número (11) 4748-5394.

Lazer

Ao longo de todo o feriado, o Parque Municipal Max Feffer terá várias atividades culturais e de lazer, das 9 às 18 horas. Haverá apresentações de dança, circo e música no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, que serão realizadas em meio às demais atrações oferecidas à população, como feira de artesanato, exposição de artes plásticas, praça de alimentação e brinquedos infláveis.

A diversão no parque será fechada com a primeira noite de shows do evento particular “Suzano Music Festival”, promovido pela Pilar Organizações, com apresentação do cantor Belo. Ainda podem ser adquiridas entradas por meio de trocas solidárias, cujos pontos estão listados no site da administração municipal (suzano.sp.gov.br).