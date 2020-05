Serviços essenciais funcionam até terça-feira

Com a antecipação dos feriados de Corpus Christi para esta sexta (22/05) e da Revolução Constitucionalista para segunda-feira (25/05), o expediente da Prefeitura de Suzano será retomado no próximo dia 26 (terça-feira). A mudança foi determinada nesta semana como forma de auxiliar no aumento do índice de isolamento social contra o avanço do número de casos do novo coronavírus (Covid-19).

“Fizemos a nossa parte encaminhando um projeto de lei ao Legislativo para antecipar o feriado de Corpus Christi, que ocorreria em 11 de junho, para esta sexta-feira. Por isso, agradeço aos vereadores que aprovaram nossa proposta (lei municipal nº 5.234/2020). Agora, é muito importante que as pessoas fiquem em suas casas e ajudem nesse verdadeiro combate, respeitando a quarentena e saindo para a rua apenas se for necessário”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O projeto de lei municipal passou por votação na Câmara na noite desta quarta-feira (20/05). Já a proposta do governo estadual de transferir para a próxima segunda o feriado paulista de 9 de julho, da Revolução Constitucionalista, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na madrugada desta sexta-feira (22/05).

Neste período, apenas os serviços essenciais prestados pela Prefeitura de Suzano continuam. Serão mantidos os trabalhos no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia, e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também segue funcionando 24 horas e poderá ser acionado normalmente pelo número 192.

Outro setor essencial que irá continuar é o da Guarda Civil Municipal (GCM). A corporação atenderá pelo telefone (11) 4745-2150, por meio do qual também é possível contatar a Defesa Civil. Coleta de lixo, varrição de rua, velório, cemitérios e feiras livres também seguem em funcionamento, de acordo com as especificações do decreto municipal nº 9.432/2020.