Serviços essenciais funcionam na Sexta-feira Santa e Tiradentes

A Prefeitura de Suzano garantirá o funcionamento dos serviços essenciais durante os feriados de Sexta-feira Santa (18/04) e Dia de Tiradentes, na segunda-feira (21/04). Com a proximidade das datas comemorativas, as demais repartições públicas municipais terão o expediente suspenso, mas a população continuará tendo à disposição os principais serviços de saúde, segurança, limpeza urbana e lazer.

A população poderá contar normalmente com os atendimentos de urgência e emergência no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, no bairro Vila Figueira. A unidade, administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), segue atendendo casos de média e alta complexidade, incluindo Pronto-Socorro adulto e infantil.

Também permanecem em pleno funcionamento a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu, situada na rua Guarani, 200, no Jardim Revista, e o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas. Ambas as unidades operam 24 horas por dia, assim como o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa, que oferece acolhimento contínuo a pacientes em situação de crise relacionada ao uso de substâncias psicoativas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará disponível para situações emergenciais, com chamadas realizadas pelo telefone 192.

Além dos serviços de saúde, a coleta de lixo e as ações de zeladoria da cidade seguem normalmente durante os feriados, garantindo a limpeza e o bom funcionamento dos espaços públicos. Os cemitérios São João Batista e São Sebastião estarão abertos das 8 às 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará entre 6h30 e 16h30.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã promoverá atuação contínua e manterá o monitoramento 24 horas por meio das câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI), o patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) e o atendimento a ocorrências emergenciais. A GCM pode ser acionada pelos telefones (11) 4746-3297 e 153. Já a Defesa Civil de Suzano segue à disposição por meio do número (11) 4748-5394.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana também manterá plantão para atender situações relacionadas ao trânsito, com atendimento pelo telefone (11) 4746-1166.

Aqueles que desejarem aproveitar o feriado prolongado ao ar livre, Suzano oferece diversas opções de lazer. O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) estará aberto das 6 às 18 horas nos dois feriados, com acesso liberado às quadras esportivas, pistas de caminhada e ciclismo, além do Suzano Skate Park, do Acqua Play e do PlayPet – espaço voltado ao convívio e exercícios de cães.

O local também abriga um orquidário que reúne diversas espécies de animais, como peixes ornamentais, pássaros, tartarugas e jabutis, promovendo o contato com a natureza em um ambiente seguro e familiar.