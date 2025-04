Serviços essenciais funcionarão normalmente no feriado prolongado do Dia do Trabalhador

Nesta quinta (01/05) e sexta-feira (02/05) não haverá expediente na Prefeitura de Mogi das Cruzes devido ao feriado do Dia do Trabalhador e ao ponto facultativo, respectivamente. O atendimento ao público voltará ao normal na segunda-feira (05/04), às 8 horas. Os serviços essenciais funcionarão durante todo o período.

Quem quiser aproveitar o feriado para fazer compras no Mercado Municipal deve ficar atento ao horário diferenciado de atendimento na quinta-feira, das 7h às 12 horas. Já na sexta-feira, o expediente será normal: das 7h às 18 horas. No sábado, o centro de compras abre das 7h às 16h e no domingo, das 7h às 12 horas. Já as feiras livres e o Mercado do Produtor terão atividades regulares durante todos os dias.

Os mogianos que permanecerem na cidade neste feriado prolongado poderão visitar os parques municipais, que funcionarão normalmente neste período, como opções de lazer e entretenimento. O Leon Feffer abre das 8h às 17h. Já o Parque Centenário e o Parque da Cidade funcionam das 7h às 18h. Voltado a práticas esportivas, o Parque Airton Nogueira, no Nova Mogilar, receberá os frequentadores das 7h às 22h na quinta, sexta e sábado, e das 7h às 18h no domingo.

Na área da Saúde, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal vai funcionar todos os dias. A unidade tem entrada pela rua Gutterman, 577, em Braz Cubas. O Vagalume, que fica no Mogilar, e as unidades 24 horas dos distritos de Braz Cubas e de Jundiapeba, também atenderão ininterruptamente a população. Se necessário, a Cure 192 estará em operação para remoção de pacientes.

Em caso de outras situações de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas do Rodeio (avenida Pedro Romero s/nº); Oropó (avenida Kaoru Hiramatsu, s/nº) e Jundiapeba (rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha) operam de forma ininterrupta.

Já o agendamento do SIS - Sistema Integrado de Saúde, realizado pelo telefone 160, não funcionará durante o feriado, retomando os serviços a partir das 7 horas de segunda-feira (05/4).

O atendimento ao público da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas será mantido pelo telefone 153 para denúncias e reclamações sobre as legislações municipais, além de casos de urgência e emergência.

Vale lembrar que a coleta de lixo também segue o cronograma normal para cada bairro durante o período e o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) atenderá emergências, como falta de água e vazamentos, pelo telefone 115.