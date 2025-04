Serviços essenciais seguem em funcionamento durante os feriados da Semana Santa e Tiradentes em Poá

A Prefeitura de Poá informou que não haverá expediente no Paço Municipal e em outras repartições públicas entre os dias 17 e 21 de abril, em razão do ponto facultativo da próxima quinta-feira (17) e dos feriados da Sexta-feira Santa (18) e Tiradentes (21). A suspensão do atendimento está prevista no Decreto Municipal nº 8.623/2025.

Apesar da paralisação do expediente administrativo, os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente durante todo o período. Estão mantidos os atendimentos de urgência e emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), disponível 24 horas pelo telefone 192, e do Pronto Atendimento Municipal Doutor Guido Guida, localizado na Rua Barão de Juparanã, nº 43.

Também permanecem em operação a Guarda Civil Municipal (GCM), com atendimento pelos números (11) 4634-1666 e 153, e a Defesa Civil, que pode ser acionada pelo telefone 199. Outros serviços essenciais, como coleta de lixo e limpeza urbana, também seguirão com funcionamento normal, sem interrupções por conta dos feriados.