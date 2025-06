Serviços essenciais seguem normalmente durante feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Suzano manterá o funcionamento de todos os serviços essenciais durante o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19/06). A sexta-feira (20/06) será ponto facultativo, mas os atendimentos considerados prioritários à população seguirão normalmente até o domingo (22/06), garantindo a continuidade das operações em áreas como Saúde, Segurança e Lazer.

Mesmo com a suspensão do expediente nas repartições públicas municipais, a administração reforça que os serviços fundamentais estarão ativos para assegurar o atendimento à população. Na área da Saúde, o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira, seguirá funcionando em regime de plantão 24 horas, com pronto-socorro para casos de média e alta complexidade tanto para adultos quanto para crianças.

Também permanecerão com funcionamento ininterrupto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, o Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), que presta acolhimento a pacientes em situação de crise pelo uso de substâncias psicoativas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará disponível a qualquer hora pelo número 192.

Os cemitérios São João Batista e São Sebastião estarão abertos das 8 horas às 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará das 6h30 às 16h30, respeitando os protocolos estabelecidos para esse tipo de atendimento.

Na área da Segurança, a cidade contará com a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), além do monitoramento da Central de Segurança Integrada (CSI), que acompanha imagens de diversos pontos da cidade 24 horas por dia. Em casos de emergência, a GCM pode ser acionada pelos telefones (11) 4746-3297 e 153. Já a Defesa Civil estará de prontidão pelo número (11) 4748-5394.

Para as questões relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana manterá uma equipe de plantão com atendimento pelo número (11) 4746-1166, disponível para demandas emergenciais ao longo do feriado.

Aqueles que desejarem aproveitar os dias de folga ao ar livre poderão contar com o funcionamento normal dos espaços de lazer. O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), abrirá das 6 às 18 horas com acesso liberado às quadras, pistas de caminhada e ciclismo, skate park, o espaço Acqua Play e o PlayPet, voltado para a convivência e recreação de cães.

O equipamento também terá, no sábado (22/06), o clima nostálgico com mais uma edição do “Flashback no Parque”. Das 13 às 17h30, o público poderá curtir uma verdadeira viagem musical pelos anos 1970, 1980, 1990 e 2000 ao som de grandes nomes como o DJ Cris, que marcou época na equipe Bomb The Mix e na casa noturna Apoteose, além de ter se apresentado para 10 mil pessoas na edição de 2002 do Skol Beats; DJ Luciano Martins, com passagens por casas icônicas como NDO, Kaboutt, Moon House e Sevilha, trazendo um repertório vibrante que atravessa décadas; e DJ Jand., conhecido pelo carisma e conexão com o público, que iniciou sua trajetória nos anos 1990 e se consolidou como referência em eventos sociais e corporativos pelo País. O evento é gratuito e promete reunir gerações em uma tarde de música, dança e boas lembranças.

Além disso, o público poderá visitar o orquidário, que abriga diferentes espécies de animais e plantas, e o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, também localizado no Jardim Imperador, aberto das 8 às 17 horas, com exposição de mudas, jardins e animais silvestres.

Outro destaque é o Parque do Mirante, oficialmente denominado Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva. O espaço, situado na avenida Katsutoshi Naito, na região do Sesc, oferece uma das melhores vistas panorâmicas da cidade e abriga a famosa Pirâmide Ari Serafim Barbosa, ícone da arte urbana de Suzano.

Já o Mercado Municipal, no Jardim Japão, terá funcionamento normal durante o feriado. Na quinta-feira, o funcionamento ocorrerá das 8 às 16 horas. Já na sexta-feira (20/06), o espaço abrirá das 9 às 21 horas; e no sábado (21/06) e domingo, das 8 às 16 horas. Os visitantes poderão encontrar uma diversidade de produtos como hortifrútis, comidas típicas, artesanato regional e opções gastronômicas para todos os gostos.