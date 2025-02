Serviços essenciais seguem normalmente durante o Carnaval em Suzano

Os serviços essenciais oferecidos pela Prefeitura de Suzano serão mantidos normalmente durante o carnaval. Entre as atividades estão os atendimentos de urgência em saúde, segurança e trânsito e os serviços de zeladoria urbana. A cidade terá ponto facultativo na segunda e na terça-feira (03 e 04/03) e até as 13 horas de quarta-feira (05/03), quando o expediente normal será retomado. O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) será uma opção de lazer e cultura com programação especial para as famílias suzanenses.

Os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã continuarão de forma ininterrupta, inclusive com o monitoramento por câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI), o patrulhamento diário e o atendimento a ocorrências. Os munícipes podem acionar normalmente a Guarda Civil Municipal de Suzano por meio dos telefones (11) 4746-3297 e 153. Já a Defesa Civil pode ser contatada a qualquer momento no número (11) 4748-5394. Por sua vez, as demandas relacionadas ao trânsito do município seguirão sendo atendidas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. A pasta disponibiliza o número (11) 4746-1166.

A Secretaria de Saúde de Suzano também manterá os atendimentos de urgência e emergência no período. Os trabalhos prosseguem normalmente no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), que fica na rua Kaneji Kodama, 1.459, no bairro Vila Figueira. A unidade está instalada no local onde ficava a Santa Casa de Misericórdia, o Pronto-Socorro Municipal e o Pronto-Socorro Infantil.

Além do HMS, os atendimentos de saúde também serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu (rua Guarani, 200 – Jardim Revista) e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas), ambos funcionam 24 horas. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita) 24 horas, localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa, também funcionará de forma ininterrupta, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado por meio do número 192.

Outros serviços que seguirão funcionando normalmente são as feiras livres, a zeladoria, a coleta de lixo, os cemitérios São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) e São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José), sempre das 8 horas às 17h30, e o Velório Municipal (rua José Guilherme Pagnani, S/N - Vila Figueira), entre 6h30 e 16h30. Para demandas relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana tem disponível o telefone (11) 4746-1166.