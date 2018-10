Serviços essenciais serão mantidos durante feriado prolongado

Em razão do feriado do Dia de Finados nesta sexta-feira (2), a população deve ficar atenta quanto ao funcionamento de alguns estabelecimentos, bem como dos serviços prestados em repartições de Suzano. Órgãos públicos vão paralisar suas atividades nesta data, porém os serviços essenciais realizados pela administração municipal não serão interrompidos.

A Prefeitura de Suzano (Paço Municipal Firmino José da Costa) volta a funcionar totalmente a partir das 8 horas da segunda-feira (5), assim como as 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), o Procon e o Centro de Serviços Unificados (Centrus), onde estão lotadas as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; Meio Ambiente; Saúde; Planejamento Urbano e Habitação; e Assistência e Desenvolvimento Social.

As bibliotecas municipais, localizadas nos Centros Culturais, também retomam o atendimento no começo da próxima semana, no primeiro horário. Outros serviços, como coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios, estarão à disposição da população como de costume neste dia 2, a exemplo das feiras livres que acontecem na cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192, vai funcionar normalmente. Equipes médicas estarão de plantão 24 horas por dia. Os Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia de Suzano, atenderão em esquema de plantão durante todo o Dia de Finados, assim como o Pronto-Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também estará à disposição da população suzanense no fim de semana prolongado. A corporação atende pelo telefone 4745-2150, mesmo número pelo qual o munícipe pode acionar a Defesa Civil.

Em relação aos ônibus das linhas municipais, durante o feriado, será adotado pela empresa que realiza o serviço de transporte público em Suzano o seguinte esquema: na sexta-feira (02/11) será utilizada a escala de horários dos domingos; no fim de semana (04 e 05/11), a escala será a costumeira para sábados e domingos.

Cemitérios

O Cemitério São Sebastião fica na rua Cássia Francisco, 651, na Vila Figueira. Já o Cemitério São João Batista está localizado na avenida Brasiliana, s/nº, na região do Raffo. Ambos funcionam diariamente, entre 8h30 e 17h30. Neste Dia de Finados, ambos ficarão abertos até a saída do último visitante. A expectativa da administração municipal é de que 45 mil pessoas passem pelos dois locais durante o feriado.

Na data, também serão organizadas missas na capela do Cemitério São Sebastião às 8, 10 e 16 horas, além de interdições nas ruas Cássia Francisco e Jurandir Correia Gonçalves, entre 6 e 18 horas. As mudanças foram definidas nesses trechos para facilitar o acesso e diminuir a intensidade do trânsito que se verifica no local, o que poderá reduzir os riscos de acidentes, conforme explicou a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.