Serviços essenciais serão mantidos durante o Carnaval em Suzano

Diversas repartições de Suzano não terão expediente durante o ponto facultativo do Carnaval, nos dias 12 e 13 de fevereiro (segunda e terça-feira). As atividades serão retomadas na Quarta-Feira de Cinzas (14) a partir das 13 horas. No entanto, serviços essenciais prestados pela administração municipal não serão interrompidos.

Entre os locais que não funcionarão no período estão as 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Procon e o Centro Unificado de Serviços (Centrus), onde estão lotadas as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; Meio Ambiente; Saúde; Planejamento Urbano e Habitação; e Assistência e Desenvolvimento Social.



As três bibliotecas municipais, localizadas no centro, no Jardim Colorado e na Cidade Boa Vista, bem como os Centros Culturais, também retomam o atendimento na quarta-feira, a partir das 13 horas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192, vai funcionar normalmente. Equipes médicas estarão de plantão 24 horas por dia. Os Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia de Suzano, atenderão o cidadão também em esquema de plantão, assim como o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.



A Guarda Civil Municipal (GCM) continuará à disposição da população suzanense. A corporação atende pelo telefone 4745-2150, mesmo número pelo qual o munícipe pode acionar a Defesa Civil. Em relação aos ônibus do itinerário municipal, durante o ponto facultativo será adotado pela empresa que exerce o serviço em Suzano a escala de horários dos domingos.

Serviços públicos como coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios também continuarão normalmente.



A cidade oferece como opção de lazer o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador). O local conta com pista de caminhada, pista de skate, área verde, aparelhos para a prática de exercícios físicos e lanchonete.

Carnaval

Também há uma programação cultural da Prefeitura de Suzano referente ao Carnaval. Além da final do Concurso de Marchinhas Carnavalescas e da Matinê de Carnaval, que ocorreram nesta quinta-feira (08/02), estão previstas outras atividades. Nesta sexta-feira (09/02), o Fundo Social de Solidariedade de Suzano realizará o Baile da Melhor Idade – Grito de Carnaval, às 19 horas. A festividade ocorrerá no Complexo Educacional Mirambava (rua Dr. Campos Salles, 884, no centro). Para participar, é necessário contribuir com um pacote de fralda geriátrica.

Já em andamento, a exposição “É Carnaval!” permanece no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro) até 28 de fevereiro (quarta-feira). A visitação do público poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. A mostra exibirá peças que fazem parte do acervo de escolas de samba do grupo especial de São Paulo e artigos de agremiações de Suzano. Dentre os objetos que compõem a exposição estão fantasias, alegorias, instrumentos musicais e fotografias do acervo municipal da série “Nossos Carnavais”.