Serviços essenciais serão mantidos durante o Dia do Servidor em Suzano

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais do município em pleno funcionamento nesta segunda-feira (27/10), data em que será comemorado o Dia do Servidor Público. A celebração ocorre tradicionalmente em 28 de outubro, mas neste ano foi antecipada conforme estabelece a Portaria MGI 9.783/2024, do governo federal, decisão acompanhada também pelo governo do Estado de São Paulo. Por conta do ponto facultativo, o expediente nas repartições públicas municipais estará suspenso, com retorno das atividades na terça-feira (28/10).

Os munícipes continuarão contando com os serviços de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, além das atividades da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito e os cemitérios municipais, que seguirão funcionando normalmente.

Na área da Saúde, o atendimento seguirá de forma ininterrupta no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. O funcionamento também está garantido no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas; na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, na rua Guarani, 200, no Jardim Revista; e no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), que opera 24 horas na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também seguirá disponível, podendo ser acionado pelo número 192 a qualquer momento.

Outros setores essenciais permanecerão em operação para garantir o total atendimento à população. A Guarda Civil Municipal (GCM) continuará com patrulhamento nas ruas e atendimento pelo telefone (11) 4745-2150, enquanto a Defesa Civil poderá ser acionada pelo número (11) 4748-5394 ou 153. Os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana também seguirão normalmente em todas as regiões da cidade.

Os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 - Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 - Parque Alvorada) estarão abertos ao público entre 8 e 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará das 6h30 às 16h30. As demandas relacionadas ao trânsito e mobilidade urbana poderão ser informadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Para quem busca lazer e contato com a natureza, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) abrirá normalmente das 6 às 18 horas, com todos os seus espaços disponíveis ao público, incluindo quadras esportivas, pista de ciclismo e caminhada, Suzano Skate Park e o Acqua Play. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado ao lado do parque, também funcionará das 8 às 17 horas, oferecendo ao visitante um ambiente com diversas espécies de plantas ornamentais e frutíferas, animais e um orquidário, além do PlayPet, área destinada à recreação e ao condicionamento de cães.

Outra opção de passeio é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, situado na avenida Katsutoshi Naito, 957, Sesc. O espaço, que abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, estará aberto das 7 às 19 horas, proporcionando uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação de 1,7 milhão de metros quadrados.