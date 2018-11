Serviços essenciais serão mantidos durante os feriados

Suzano terá uma situação atípica de emenda de dois feriados seguidos: o Dia da Proclamação da República, nesta quinta-feira (15), e o Dia da Consciência Negra, na próxima terça-feira (20). Além disso, já haviam sido decretados pontos facultativos em 16 e 19 de novembro (sexta e segunda-feira). Por esta razão, os órgãos públicos municipais vão paralisar suas atividades. No entanto, os serviços essenciais prestados pela prefeitura estarão mantidos.

Neste período, a população poderá contar com algumas opções de lazer em locais públicos da cidade. O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) abrirá normalmente nos feriados prolongados, ou seja, de 15 a 20 de novembro (quinta a terça-feira), entre 6 e 21 horas.

Além do espaço para a prática de esportes e lazer, no domingo (18), a Arena Suzano sediará a decisão da Copa do Comércio de Futsal 2018, realizada pelo Sincomércio, a partir das 9 horas. Na oportunidade, haverá disputa do 3º lugar e o jogo principal valendo o título do torneio.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador) também ficará à disposição do público, das 8 às 17 horas. O local faz doação de mudas de plantas e serve como cenário para ensaios fotográficos. Uma das suas atrações é o Jardim Oriental, que foi instalado recentemente pela equipe da Diretoria de Parques, Praças e Jardins.



Expediente

A Prefeitura de Suzano (Paço Municipal Firmino José da Costa) volta a funcionar totalmente a partir das 8 horas da quarta-feira (21), assim como as 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), o Procon e o Centro de Serviços Unificados (Centrus), onde estão lotadas as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; Meio Ambiente; Saúde; Planejamento Urbano e Habitação; e Assistência e Desenvolvimento Social.

As bibliotecas municipais, localizadas nos Centros Culturais, também retomam o atendimento no meio da próxima semana, no primeiro horário. Outros serviços, como coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios, estarão à disposição da população, a exemplo das feiras livres que acontecem na cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192, vai funcionar normalmente, 24 horas por dia. Os Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia de Suzano, atenderão em esquema de plantão, assim como o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também estará à disposição da população. A corporação atende pelo telefone 4745-2150, mesmo número pelo qual o munícipe pode acionar a Defesa Civil.

Ônibus

Em relação aos ônibus das linhas municipais, durante os feriados, a empresa responsável pelo transporte público em Suzano adotará o seguinte esquema: na quinta (15) e na terça-feira (20) será utilizada a escala de horários dos domingos; no fim de semana (17 e 18), a escala será a costumeira para sábados e domingos. Já na sexta (16) e na segunda-feira (19) o serviço ocorrerá normalmente como nos demais dias úteis.

Sobre o trânsito, o Centro de Comunicação Operacional (CCO) funcionará normalmente e, caso necessário, os agentes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana poderão ser acionados, como já acontece nos domingos e feriados.