Serviços essenciais serão mantidos no Dia do Servidor

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais do município na próxima segunda-feira (28/10), durante o ponto facultativo adotado pela comemoração ao Dia do Servidor. Em razão disso, seguirão funcionando normalmente os equipamentos de lazer e os de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, assim como as atividades de segurança, Defesa Civil, zeladoria, e nos cemitérios municipais. Os expedientes das demais repartições públicas da administração municipal estarão suspensos. O atendimento retorna na terça-feira (29/10).

Por parte da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, os trabalhos seguirão ininterruptos no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), que fica na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. A unidade, instalada no local onde ficavam a Santa Casa de Misericórdia, o Pronto-Socorro Municipal e o Pronto-Socorro Infantil, é administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS); no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 - Jardim Amazonas); na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu (rua Guarani, 200 - Jardim Revista); e no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita) 24 horas, localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também seguirá funcionando e pode ser acionado a qualquer momento pelo número 192.

Outros setores essenciais, como Segurança e Serviços Urbanos, também manterão equipes atuando na cidade. A Guarda Civil Municipal (GCM) estará nas ruas e à disposição dos cidadãos pelo telefone (11) 4745-2150. Já a Defesa Civil pode ser acionada pelo número (11) 4748-5394. As atividades de coleta de lixo, varrição e zeladoria também estão previstas para ocorrer sem interrupções por toda cidade. Os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) também seguirão abertos entre 8 horas e 17h30, assim como o Velório Municipal, entre 6h30 e 16h30. As demandas relacionadas ao trânsito, por parte da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, podem ser informadas pelo telefone (11) 4746-1166.

Para aqueles que buscarem opções de lazer, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) estará aberto das 6 às 18 horas. O espaço ainda manterá em funcionamento todos os seus equipamentos, incluindo quadras de futsal e basquete, pista de ciclismo e caminhada, o Suzano Skate Park e o Acqua Play. Por sua vez, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que fica ao lado do parque, estará aberto das 8 às 17 horas, oferecendo uma estrutura completa com centenas de espécies de mudas floríferas e frutíferas, animais, jardins e um orquidário. Os moradores também podem encontrar o PlayPet, que oferece um ambiente destinado à convivência, exercícios e condicionamento de cães.

Outra possibilidade de visitação é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, mais conhecido como Parque do Mirante, no Sesc (avenida Katsutoshi Naito, 957). O local, que também abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, com pintura em graffiti nas suas laterais, recebe o público das 7 às 19 horas e proporciona uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação de 1,7 milhão de metros quadrados.