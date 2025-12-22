Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 21/12/2025
Serviços essenciais serão mantidos no feriado de Natal em Suzano

Unidades de urgência e emergência e atendimentos da GCM e da Defesa Civil seguirão disponíveis aos munícipes; ações de limpeza continuarão sendo prestadas

22 dezembro 2025 - 15h52Por da Reportagem Local
Serviços essenciais serão mantidos no feriado de Natal em SuzanoServiços essenciais serão mantidos no feriado de Natal em Suzano - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais no feriado de Natal (25/12) e nos pontos facultativos do funcionalismo público (24 e 26/12). Deste modo, seguirão abertas normalmente as unidades de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, assim como as atividades de segurança, Defesa Civil, zeladoria e nos cemitérios municipais.

O expediente das demais repartições públicas da administração municipal estará suspenso somente nas datas citadas. Assim, o atendimento ainda será normal nesta terça-feira (23/12) e na segunda e na terça da semana seguinte (29 e 30/12).

Vale ressaltar que o Parque Municipal Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, mais conhecido como Parque do Mirante, estarão fechados no dia 25, mas abrirão normalmente em 24 e 26 de dezembro.

Quando estiverem abertos, os espaços seguem com horários normais de funcionamento: o Max Feffer, das 6 às 18 horas; o Viveiro Municipal, das 8 às 17 horas; e o Parque do Mirante, das 7 às 19 horas.

Para a segurança no período, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e a Polícia Militar seguem com a operação “Natal Seguro”, que prevê um esquema especial de patrulhamento até 31 de dezembro, nos polos comerciais do centro, do Boa Vista, na região norte, e de Palmeiras, na região sul. O objetivo é garantir mais tranquilidade aos munícipes que farão compras neste fim de ano.

Nos dias de feriado e ponto facultativo, a Secretaria Municipal de Saúde seguirá com suas ações nos equipamentos destinados aos atendimentos de urgência e emergência. Assim, estarão abertos o Hospital e Maternidade de Suzano – HMS (avenida Antônio Marques Figueira, 1.861 – Vila Figueira), que abriga o Pronto-Socorro Municipal (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira) e o Pronto-Socorro Infantil, que fica anexo à esta estrutura.

A rede municipal ainda manterá o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas); a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu (rua Guarani, 200 – Jardim Revista); e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita) 24 horas (rua Dr. Deodato Wertheimer, 33 – Vila Costa). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também segue funcionando e pode ser acionado a qualquer momento pelo número 192.

Outros setores essenciais, como os serviços urbanos, também manterão equipes atuando na cidade. As atividades de coleta de lixo, varrição e zeladoria estão previstas para acontecer sem interrupções por todos os pontos do município. Já os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) seguirão abertos entre 8 horas e 17h30, assim como o Velório Municipal, das 6h30 às 16h30.

As demandas relacionadas ao trânsito, por parte da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, podem ser informadas pelo telefone  (11) 4746-1166.

