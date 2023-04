Serviços essenciais terão continuidade no feriado

Em razão do feriado da Sexta-Feira Santa, a população deve se atentar à suspensão do funcionamento das repartições públicas municipais neste dia 7 de abril. Ainda assim, os serviços essenciais continuarão sendo prestados no período, como de costume, principalmente nas áreas de saúde, segurança e zeladoria, inclusive no domingo de Páscoa (09/04). A retomada total do expediente será na segunda-feira (10/04).

Durante o feriado, a Secretaria de Saúde manterá os trabalhos 24 horas por dia no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista (rua Guarani, 200). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará funcionando e poderá ser acionado a qualquer momento pelo número 192.

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil podem ser acionadas pelos telefones (11) 4746-3297 e (11) 4748-5394, respectivamente. Para demandas relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana tem disponível o número (11) 4746-1166. Ainda funcionam normalmente as feiras livres, os serviços de zeladoria e coleta de lixo, os cemitérios São João Batista e São Sebastião, das 8 horas às 17h30, e o Velório Municipal, entre 6h30 e 16h30.

O Parque Municipal Max Feffer também seguirá aberto, das 6 às 18 horas. O espaço tem 300 mil metros quadrados à disposição, com muita área para lazer e atividades esportivas ao ar livre.