Suzano destaca serviços municipais oferecidos ao público da melhor idade

Suzano se destaca nos últimos anos com a ampliação da oferta de serviços direcionados ao público da terceira idade. Com o Dia Nacional do Idoso, celebrado no domingo (1), a administração municipal destacou as atividades e trabalhos destinados especialmente aos idosos.

Uma das ações promovidas anualmente é a “Gincana da Melhor Idade” que recebe a organização do Fundo Social de Solidariedade de Suzano. A edição de 2023 ocorreu neste sábado (1) no Parque Municipal Max Feffer, no centro. O evento foi repleto de desafios de basquete, gatebol e outras brincadeiras divertidas.

Já dentre os principais serviços está o Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, situado no bairro Cidade Boa Vista, região norte de Suzano, e que é gerenciado pela Associação Assistencial à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O espaço foi inaugurado com apoio do programa “São Paulo Amigo do Idoso” do governo do Estado.

O centro é referência em relação ao trabalho oferecido no fortalecimento de vínculos aos idosos que residem na cidade, sendo um espaço dedicado à socialização, promoção de atividades físicas, psicossociais e culturais.

O objetivo do acolhimento é a inclusão social e o rompimento da vulnerabilidade social, ao passo que o convívio com os familiares e comunidade seja estimulado.

Neste ano, o local completou quatro anos de funcionamento e promoveu uma ação especial destinada aos usuários da unidade e seus familiares, que envolveu uma festa com a temática dos anos 1960, além de ações de exibição gratuita de filmes e um arraial. A unidade ainda promove atividades pedagógicas, fisioterapêuticas, produção de artesanato, experimentos sociais, jogos, brincadeiras, passeios, alfabetização, inclusão digital por meio do projeto “Conecta CDI”, orientação nutricional, além de palestras e orientações nas demais áreas da saúde e bem-estar.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, o equipamento contribui diretamente com a inclusão social do público da melhor idade. “Buscamos promover diversas atividades visando alcançar e proporcionar um melhor convívio comunitário, além de prevenir o isolamento e aumentar a sociabilidade. Com o CDI é possível fortalecer as ações associativas de modo em que seja oferecido cuidados ideais ao público desta faixa etária”, disse.

Centro de Convivência oferece cursos gratuitos como alfabetização e dança

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, na região central, também merece destaque pelo trabalho oferecido aos idosos suzanenses. Ao longo do ano, a unidade ofereceu cursos gratuitos como alfabetização, dança de salão, bordado, tricô, coral, entre outras. Um dos objetivos do espaço é oferecer aos participantes a possibilidade de desenvolver novas habilidades e, ao mesmo tempo, manter uma rotina ativa e saudável.

Os alunos do grupo de coral Nova Geração, por exemplo, já realizaram apresentações em vários pontos da cidade. No dia dos namorados, celebrado em 12 de junho, houve uma exibição nas dependências do supermercado Semar, na região central, que reproduziu um repertório composto por diversos clássicos da música sertaneja nacional.

Por sua vez, os participantes da dança de salão realizaram na quinta-feira da semana passada (21/09) uma exibição no Glicério Boulevard, no centro, com a supervisão da professora Kléo Araújo. Já na última quarta-feira (27/09), no mesmo local, o professor Marcos Lima da Silva fez uma apresentação de viola.

Na visão da dirigente do CCMI e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, é muito gratificante ver a evolução e o desempenho de todos os integrantes da unidade. “Nosso objetivo é valorizar e cuidar cada vez mais do público da melhor idade que tanto contribui para os avanços da cidade. Por isso, visamos manter oferecer o máximo de apoio possível para eles ao longo do ano inteiro”, afirmou.

Esportes

Neste ano, Suzano conquistou três medalhas de ouro durante a disputa dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) 2023, realizados em abril no município de Guaratinguetá. Os resultados foram obtidos na modalidade Tênis de Mesa da categoria feminino C, por Marlene Takahashi, e masculino B e C, por Walter Camargo e Mikio Matsumoto, respectivamente.

Ao longo da competição, a delegação de atletas suzanenses obteve outras excelentes colocações, como a medalha de prata em natação no estilo 50 metros costas, alcançada por José Roberto Fonseca Mattos, e a medalha de bronze em atletismo 1.200 metros, obtido por Ismael Machado.

Os expressivos resultados da delegação suzanense, composta por 50 pessoas, garantiram para o município a oitava posição na classificação geral, entre as 36 cidades do Alto Tietê, do Vale do Paraíba e da Grande São Paulo.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, também participou das competições e alcançou o 3º lugar na modalidade Buraco na categoria masculino. Ele destacou que participar das atividades e contribuir para o bom desempenho da cidade foi extremamente satisfatório. “Na oportunidade pude contribuir diretamente para a conquista destes grandes resultados. Sem dúvidas foi um grande prazer trazer uma medalha para o nosso município e aproveito, também, para parabenizar a todos que subiram ao pódio e representaram a cidade da melhor maneira possível, com muito empenho e dedicação”, disse Nardinho.