Serviços públicos essenciais continuam nos feriados de 15 e 20 de novembro

Os serviços essenciais oferecidos pela Prefeitura de Suzano serão mantidos normalmente durante os feriados da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15/11), e da Consciência Negra, na próxima segunda-feira (20/11). São atendimentos de urgência em saúde, segurança, trânsito e zeladoria urbana. As demais repartições públicas municipais terão o expediente suspenso nestas duas datas, sendo retomadas na quinta e sexta-feira (16 e 17/11) e na terça-feira (21/11), respectivamente. Durante os dois feriados, os serviços da saúde seguirão à disposição da população, 24 horas por dia, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista (rua Guarani, 200), no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira) e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) continuará funcionando normalmente, podendo ser acionado por meio do número 192.

Os trabalhos efetuados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã também serão realizados de forma ininterrupta durante os feriados, tanto no monitoramento por câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI) quanto no patrulhamento diário e no atendimento a ocorrências. Os munícipes podem acionar normalmente a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano por meio dos telefones (11) 4746-3297 e 153. Já a Defesa Civil pode ser contactada a qualquer momento no número (11) 4748-5394.

Ainda seguirão funcionando normalmente as feiras livres, os serviços de zeladoria, a coleta de lixo, os cemitérios São João Batista e São Sebastião (das 8 horas às 17h30) e o Velório Municipal (entre 6h30 e 16h30). Para demandas relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana tem disponível o telefone (11) 4746-1166.

Consciência Negra

Em referência ao Dia Consciência Negra, a Secretaria de Cultura de Suzano preparou uma programação especial. As atividades ocorrem no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) e no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Nesta quinta-feira (16/11), às 19 horas, no Moriconi, acontece a palestra “Intolerância Religiosa”, com Ebomy Conceição e Mãe Cris. No sábado (18/11), o Max Feffer recebe dois eventos, das 10 horas ao meio-dia: aula aberta de capoeira do “Projeto Mais Capoeira”, pelo Grupo Ginga Palmares, e “Samba de Roda”, com Aleteia Loiola, do “Projeto Flores da Laranjeira”.