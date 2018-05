Serviços retiram 384 toneladas de lixo e entulho no Maria de Maggi e Maria Helena

A Prefeitura de Suzano realizou nos últimos dias uma série de intervenções na região dos bairros Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi com o objetivo de promover a zeladoria. As ações fazem parte do cronograma da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos e foram concluídas nesta segunda-feira (14).

O trabalho envolveu limpeza, capinação e recolhimento de lixo e entulho descartados em via pública. No total, foram feitas 48 viagens com os dois caminhões destinados à remoção dos materiais, o que totalizou 384 toneladas.

Outra ação realizada foi a limpeza do viaduto Ryu Mizuno, que faz a ligação entre o Parque Maria Helena e a região central da cidade, por meio da avenida Major Pinheiro Fróes e a rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66)

Segundo o comando da pasta, os próximos serviços previstos serão coordenados com outras secretarias. Entre os bairros no cronograma estão Jardim Imperador, Jardim Suzanópolis, Jardim Monte Cristo e Jardim Colorado.

“Estamos concluindo os detalhes deste trabalho conjunto para levar ao público o nosso programa de zeladoria. Desta maneira, poderemos proporcionar uma ação mais ampla e coordenada”, explicou o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa.