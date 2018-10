Servidora completa 50 anos na Prefeitura de Suzano e recebe homenagem

A servidora pública municipal Magary Takabatake de Paiva recebeu uma homenagem da Prefeitura de Suzano, nesta terça-feira (2), por completar 50 anos de carreira. A festa surpresa promovida no Paço Municipal contou com a participação de colegas de trabalho, amigos, familiares e também do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Desde os 18 anos de idade na Prefeitura de Suzano, Magary diz que não esperava e se emocionou com a homenagem. “Em tantos anos aqui isso tudo é inédito para mim. Agradeço muito ao prefeito Rodrigo Ashiuchi que tem uma equipe generosa e sempre faz questão de valorizar os seus servidores. Sempre trabalhei com muita seriedade e descrição. Sinto-me bem aqui e amo o que faço. Estou muito feliz e emocionada”, destacou.

Atualmente, Magary é chefe do Departamento de Compras. Iniciou a sua jornada profissional na Contabilidade e também atuou no Patrimônio, setores ligados à atual Secretaria de Planejamento e Finanças. Mas foi no Departamento de Compras que se encontrou e já está há mais de 40 anos. A funcionária pública já é aposentada e pretende encerrar a sua carreira ao final deste governo.

Na oportunidade, ela recebeu das mãos do prefeito de Suzano uma placa comemorativa pelos 50 anos de excelência e dedicação ao município. “Estou aqui representando a todos e quero dizer que seu entusiasmo e sua perseverança nos enchem de alegria e orgulho. Será sempre lembrada pela sua competência. Obrigado por esse exemplo de dedicação e amor ao trabalho”, ressaltou Ashiuchi.

Estiveram presentes também o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, o secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, e o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo.