Servidora recebe homenagem pelos 50 anos de dedicação à Prefeitura de Suzano

Em 1968, Suzano tinha apenas 19 anos de emancipação político-administrativa quando Mayr de Souza passou a integrar o quadro de funcionários da prefeitura. Nesta quinta-feira (1º), a funcionária da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças recebeu uma homenagem pelos seus 50 anos de serviço ao município.

Em uma breve celebração realizada nas dependências do Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210, no centro), participaram o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o chefe de gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, o secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, além de colegas de trabalho formados ao longo da jornada de meio século.

Mayr recebeu das mãos do prefeito uma placa comemorativa pelos 50 anos de excelência e dedicação ao município. “Os trabalhos que chancela com tanta maestria enaltecem, sem dúvida, a nossa cidade e também a tornam merecedora de admiração por parte do governo municipal e de todos os suzanenses”, consta na placa comemorativa.

Em um breve discurso, Rodrigo Ashiuchi afirmou que a homenagem não é apenas da atual administração, mas um tributo de todos os chefes do Poder Executivo com os quais ela trabalhou.

Emocionada, a servidora pública agradeceu o carinho e a homenagem, relembrando brevemente os anos de serviço ao município. “É uma vida, onde pude fazer minha família, me aprimorar e acompanhar muitas mudanças pelas quais passou nossa cidade”, afirmou ela.

Trajetória

Mayr entrou no serviço público municipal aos 18 anos, pouco tempo depois de concluir o curso magistério, na gestão do ex-prefeito Paulo Portela. Ao longo da jornada a serviço da administração municipal, conheceu seu marido, com o qual teve três filhos, além de buscar seu aprimoramento profissional.

Participou ativamente de todas as gestões municipais desde então, sendo convidada a integrar por diversas vezes o secretariado municipal, auxiliando na criação de três edições do Plano Diretor de Suzano.