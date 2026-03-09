Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Servidoras da Secretaria de Manutenção são homenageadas com café da manhã

Encontro realizado após o Dia Internacional da Mulher reuniu cerca de 30 funcionárias para um momento de reconhecimento, integração e valorização do trabalho feminino na administração municipal

09 março 2026 - 18h06Por De Suzano
Encontro reuniu cerca de 30 funcionárias Encontro reuniu cerca de 30 funcionárias - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo (08/03), a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano promoveu, nesta segunda-feira (09/03), um café da manhã especial em homenagem às servidoras da pasta. O encontro, ocorrido no no bairro Meu Cantinho, reuniu cerca de 30 colaboradoras em um momento de confraternização, reconhecimento e valorização da contribuição feminina no dia a dia da administração.

A iniciativa teve como objetivo reconhecer o empenho e a dedicação das mulheres que atuam na secretaria, desempenhando funções importantes para garantir a conservação da cidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, ressaltou o empenho da equipe na organização do encontro e a importância das servidoras para o funcionamento da pasta. “Temos na secretaria mulheres extremamente dedicadas, que contribuem todos os dias para que os serviços funcionem e para que Suzano continue avançando. Esse café da manhã foi uma forma simples, mas muito sincera, de reconhecer o valor de cada uma delas e agradecer pelo trabalho que realizam com tanto empenho”, declarou.

Também presente no evento, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi enalteceu o trabalho das servidoras públicas, que diariamente contribuem para o funcionamento da cidade. Segundo ela, momentos como esse reforçam o reconhecimento e a gratidão pelo papel fundamental desempenhado pelas mulheres.

“Foi um momento muito especial para agradecer e homenagear essas mulheres que se dedicam diariamente ao cuidado com a nossa cidade. Cada uma delas tem um papel importante na construção de Suzano, e reconhecer esse trabalho é uma forma de valorizar a dedicação e o compromisso de todas”, afirmou.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi destacou a importância de reconhecer o trabalho das mulheres que atuam no serviço público municipal e que contribuem diariamente para o bom funcionamento da cidade. “Valorizar nossas servidoras é reconhecer a dedicação e o compromisso de mulheres que ajudam a fazer uma Suzano cada vez melhor para todos”, comentou.

 

