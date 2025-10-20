Servidoras municipais participam da palestra 'Cuidar e Sentir'

As servidoras municipais participaram nesta segunda-feira (20/10) da palestra “Cuidar e Sentir: A saúde emocional no tratamento do câncer de mama”, iniciativa que integra a programação do “Outubro Rosa”.

Promovida pelo Núcleo de Acolhimento aos Servidores (NAS), vinculado à Secretaria Municipal de Administração, a atividade reuniu 62 servidoras em um momento de troca e conscientização sobre o cuidado emocional durante o enfrentamento da doença. Estiveram presentes na ação a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, a secretária de Administração, Cíntia Lira, e o vereador Artur Takayama.

Durante a atividade, as participantes puderam ouvir e compartilhar experiências com as palestrantes convidadas. A primeira a falar foi Jéssica Bento Teodoro, servidora da Educação e paciente oncológica em tratamento, que relatou os desafios de lidar com o diagnóstico recebido aos 32 anos e o processo de aceitação da doença. Em seguida, a psicóloga Ana Flávia Bianchini abordou a importância da prevenção e do acompanhamento profissional, destacando que a saúde mental é uma das áreas mais impactadas durante o enfrentamento ao câncer.

O evento proporcionou às participantes um momento de acolhimento e reflexão sobre a saúde emocional, o apoio durante o tratamento e a importância de um olhar sensível no enfrentamento da doença. Também estiveram presentes durante a atividade o controlador geral do município, César Braga; a coordenadora do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores, Renata Pires; a responsável pelo Departamento da Mulher e presidente da Comissão da Mulher Advogada, Maria Margarida Mesquita; a servidora Jéssica Santana, representando o secretário de Governo, Alex Santos; e a ouvidoria da Guarda Civil Municipal (GCM), Bruna Mendes.

“Por meio das atividades promovidas pelo NAS, conseguimos oferecer às nossas colaboradoras ações essenciais para promover o bem-estar, fortalecer o cuidado com a saúde mental e incentivar momentos de escuta e acolhimento dentro do ambiente de trabalho”, falou Cíntia.

Para a primeira-dama, a palestra proporcionou às servidoras um espaço seguro de troca de experiências, aprendizado e acolhimento diante de uma situação tão comum entre as mulheres. “Cada relato e cada fala reforçam como o afeto e o simples ato de escutar podem transformar a forma como enfrentamos momentos delicados da vida. Parabenizo as palestrantes por compartilharem sensibilidade e empatia, levando esse sentimento ao Cineteatro e a todas as mulheres que participaram desse encontro tão significativo”, destacou.