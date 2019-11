Servidores aprendem noções de primeiros-socorros

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Suzano promoveu uma nova atividade voltada à capacitação dos servidores públicos municipais. Na manhã de segunda-feira (11), cerca de 80 funcionários receberam o treinamento “Noções de Primeiros-Socorros – Dicas que Salvam”, com o objetivo de aprenderem a agir em momentos que necessitam de uma reação rápida e consciente para salvar alguém, seja criança, jovem ou adulto.

A aula foi ministrada no subsolo do Paço Municipal pelo enfermeiro Jefferson Azevedo, que integra o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e acompanhada pelo presidente da Cipa, César Braga.