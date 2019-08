Servidores da Educação de Suzano recebem capacitação em primeiros-socorros

O salão social do Suzano Futebol Clube recebeu nesta sexta-feira (23) mais de 150 servidores da rede municipal de ensino para um curso de qualificação de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), em especial sobre manobras de desengasgo. A iniciativa é uma parceria entre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Suzano e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ação tratou sobre os diferentes tipos de traumas e cuidados necessários antes dos primeiros-socorros das equipes médicas de emergência. Houve, inclusive, oficinas práticas com manequins para Ressuscitação Cardio-Pulmonar (RCP).

A qualificação segue as determinações da lei federal nº 13.722/2018, conhecida como “Lei Lucas”. O texto determina que funcionários de unidades escolares estejam prontos para agir em caso de necessidade, em alusão ao caso ocorrido na cidade de Campinas em 2017, quando o aluno Lucas Zamora, com 10 anos de idade, engasgou-se com um cachorro-quente durante uma excursão e faleceu por falta de pessoas preparadas para agir.

O curso contou com a presença do presidente da Cipa, César Braga, e de sua equipe, que tomou posse no primeiro semestre do ano. Entre os presentes estavam diretores, coordenadores e agentes escolares.

Esta foi a primeira de três datas que serão dedicadas aos servidores da Educação, agendadas para 6 de setembro e 11 de outubro. Já para a população em geral, estão sendo programadas oficinas gratuitas durante a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat), que acontecerá de 21 a 25 de outubro.

“As escolas participantes receberão um selo de adesão ao programa de qualificação para APH. Também realizaremos ações itinerantes nas unidades para ampliar o número de profissionais preparados para quaisquer eventualidades”, afirmou o presidente da Cipa.

Uma das profissionais que participou do primeiro dia é Maria Aparecida Gonçalves, funcionária da creche do Jardim Colorado. Destacada pela direção da unidade para a capacitação, ela mostrou-se interessada no tema aplicado no dia a dia. “Sempre temos que estar prontos para fazer a diferença numa hora difícil”, comentou.